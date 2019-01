Gattoterapia: i Benefici ed il Potere Terapeutico dei gatti, confermati dalla scienza

La convivenza con i gatti può dare all’uomo importanti benefici sulla salute. La scienza ha studiato a fondo questo aspetto ed ha coniato un nuovo termine: la gattoterapia.

Si tratta di una cura basata sul rapporto che si instaura tra l’animale, il gatto, e l’essere umano, con lo scopo di migliorare l’equilibrio psicofisico di quest’ultimo.

Non sono solo i cani quindi a dare dei benefici all’uomo, anche i gatti aiutano a stabilizzare l’ormone della felicità, tramite il contatto con il loro pelo che produce ossitocina e va a stabilizzare l’umore degli esseri umani.

Sono state effettuate diverse ricerche e tra queste, una è stata pubblicata sull’American Journal of Cardiology. In questa ricerca viene dimostrato che chi vive con un gatto ha un tasso di sopravvivenza più alto rispetto a chi non vive con un gatto.

Le carezze fatte al gatto permettono all'essere umano di ottenere un senso di piacere e di distensione ma al tempo stesso è un'azione che agisce il maniera positiva sulla frequenza cardiaca e sulla pressione arteriosa.







Inoltre, a differenza del cane, il gatto è molto più diffidente. Questa sua diffidenza va a stimolare nel proprietario un senso di autocontrollo.

Un ulteriore studio è stato effettuato dall’Università del Minnesota e va sempre a dimostrare i benefici della gattoterapia. Anche qui si dimostra che chi vive con un gatto ha una diminuzione del rischio di infarto del 30%.

Anche i pazienti con il morbo di Alzheimer ne trarrebbero grandi benefici, ma anche le persone disabili, coloro che soffrono di insonnia e coloro che soffrono di disturbi legati all’ansia.

Dal COPSAC, Copenhagen Studies of Asthma in Childhood Research Center, arriva un’altra ricerca che conferma che avere i gatti in casa aiuta a neutralizzare un gene che, se attivato, può causare l’asma nei bambini.

Inoltre, i bambini che hanno in casa un gatto hanno una minore possibilità di avere il diabete e di incorrere nell’obesità.