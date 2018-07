Gas Radon, indolore e insapore: la seconda causa di tumore ai polmoni

Il gas Radon si dimostra un vero e proprio killer per quanto riguarda le patologie tumorali ai polmoni, risultando indolore e insapore, etichettato come la seconda causa responsabile dell’insorgere della malattia dopo il fumo di sigaretta.

Il gas Radon si dimostra quindi estremamente pericoloso in relazione alla sua invisibilità sia a livello visivo che olfattivo, trattandosi di un gas nobile radioattivo naturale derivante dal decadimento dell’uranio.

Negli ambienti naturali il gas Radon si trova in prossimità delle rocce e del suolo, sotto forma di minime quantità. Sulle pericolose conseguenze per la salute umana è intervenuto Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi, durante il corso della specifica conferenza stampa al gas dedicata.

“Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere maggiormente conosciuto poiché l’esposizione della popolazione al radon, presente nell’aria, rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo da sigaretta”.

La conferenza stampa denominata “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?” è stata resa possibile dall’iniziativa del senatore Francesco Bruzzone, in stretta collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, come anticipazione del convegno nazionale previsto il prossimo 26 ottobre 2018.

Analizzando soprattutto la situazione della Regione Lazio le province risultanti più a rischio, soggette all’esposizione del gas Radon, si sono rivelate Frosisone e Viterbo.

L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato un 10% di casistiche totali sui tumori ai polmoni derivanti proprio dall’esposizione inconsapevole al gas killer Radon, con un’incidenza annua sui 31 mila casi di nuova insorgenza.

“L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma” ha evidenziato il Vice Presidente Giovine.