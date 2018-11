Francia, mobilitazione ‘Gilet Gialli’: in 240 mila in piazza

I cittadini francesi si sono radunati all’interno delle piazze in 240 mila presenze per la mobilitazione denominata ‘Gilet Gialli’. Motivo della protesta l’aumento dei costi del carburante. All’interno della manifestazione è rimasta uccisa una donna in Savoia.

I feriti registrati sono stati invece 227 persone delle quali 7 in modo grave, compreso un poliziotto. In molte località la protesta si è dilungata oltre il tempo previsto, portando ad ulteriori posti di blocco e assembramenti, per un totale di circa 2 mila operazioni di contenimento della folla.

Da Parigi sono state toccate anche le località minori sotto i riflettori di tutto il mondo. Nel corso della serata precedente si sono attivati circa 200 posti di blocco a detta del ministero, tutti condotti dagli stessi manifestanti. Il sito ‘Le Figaro’, nel corso del pomeriggio di ieri, aveva inoltre evidenziato la seria ipotesi di un proseguimento della protesta anche nel corso della notte.

All’interno della città di Parigi, secondo il sito Le Figaro, alcuni manifestanti avrebbero cercato di raggiungere l’Eliseo, bloccati prontamente dalla forze dell’ordine sotto il lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno intonato le note della Marsigliese, sollevando in coro proteste contro il Presidente Macron richiedendone le dimissioni.

La donna morta a Savoia è stata invece investita da un’automobilista che cercava di portare il figlio in ospedale. La vettura della donna è stata bloccata dai manifestanti, raggiunta successivamente dagli agenti e dai servizi sanitari di emergenza.

A Strasburgo un poliziotto a bordo di una motocicletta è stato travolto da un’automobile, riportando diverse fratture, ma senza ritrovarsi in pericolo di vita. I dati ufficiali sono stati trasmessi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner nel corso della giornata di ieri, mentre la stampa di tutto il mondo si è occupata della vicenda.

La manifestazione dei Gilet Gialli ha denunciato l’aumento previsto dal prossimo gennaio 2019 di 6,5 centesimi al litro per il gasolio e quelle della benzina di 2,9 centesimi.