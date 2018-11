Flavio Insinna in carcere: che cosa è successo?

Che cosa è successo al presentatore Flavio Insinnia finito dietro le sbarre del carcere? Nel corso delle ultime puntate del programma serale L’Eredità gli ascolti sembrano essersi risollevati dopo una partenza del tutto incerta.

Il conduttore tuttavia, in qualità di attore, si troverà a teatro il 1°dicembre 2018 in scena al Teatro Stabile d’Abruzzo diretto da Simone Cristicchi. Il nuovo progetto ‘Cento lettere. Dalle sbarre alle stelle’ lo vedrà protagonista dietro alle sbarre all’interno di un nuovo spettacolo.

Tra i fan qualcuno ha commentato: “#Insinna è un attore, non un presentatore, si trova meglio a improvvisare (gioco stile “i pacchi”) che in un quiz come #leredita in cui non ha grande margine. Per questo, a mio avviso, è ingessato!”.