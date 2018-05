Ferrovie dello Stato Recruiting Day: lista delle assunzioni anche senza esperienza

Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato il Recruiting Day all’interno della città di Roma evidenziando i profili dei diversi candidati ricercati. La lista delle assunzioni si è estesa anche ad altre aziende prevedendo contratti a tempo determinato, indeterminato, stage, richiese di esperienza e anche assunzioni nei confronti dei dipendenti alle prime armi.

Il prossimo Recruiting Day Ferrovie dello Stato organizzato a Roma, sarà in programma il 17 maggio dalle 8:45 alle 17:30, prevedendo le candidature dei dipendenti in possesso di laurea.

Nel corso della programmazione della giornata saranno selezionati i profili con laurea in economia per il ruolo di specialisti contabilità; ingegneria gestionale per il ruolo di Specialista junior pianificazione; in ingegneria meccanica per il ruolo di specialista junior ingegneria dei veicoli ferroviari all’interno dell’ambito della manutenzione rotabili per la Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia; in ingegneria elettronica, telecomunicazioni, ingegneria elettrica, informatica, gestionale, ingegneria industriale.

L’azienda Ferrero prevederà invece diverse assunzioni nei territori di Barcellona (Spagna), Lussemburgo e San Paolo (Brasile), Francoforte (Germania) prevedendo una formazione al personale anche in assenza di precedenti esperienze lavorative sul campo.

Le figure ricercate prevederanno Asset Management Cost Model Specialist, Junior Product Manager Kinder – Marketing Innovation, Junior Research Specialist – New Products, Manutentori elettronici e meccanici, Responsabile di Turno Operativo, Style & Design Innovation Designer, Junior Category Process Manager, Junior Product Manager – Ferrero Rocher.

Nuove offerte di lavoro anche per la catena Esselunga all’interno dei territori della Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Lazio e Toscana.

I profili dei candidati laureati prevederanno la disponibilità di una contrattazione a tempo determinato e indeterminato, ricercando personale con o senza esperienza da inserire all’interno del proprio organico sotto uno stage di formazione.

Anche la Grimaldi Lines e sia Costa Crociere ricercano nuovo personale da inserire all’interno del proprio staff in correlazione con l’arrivo imminente della stagione estiva.

Eni ricerca invece personale da inserire all’interno di stage per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nei ruoli di Professional Sicurezza, Gas Master Plan Engineer, Drilling & Complection SPT, Professional Market Abuse, Contract Administrator Specialist.