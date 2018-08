Epidemia di Morbillo in Europa: la situazione dell’Italia

L’odierna preoccupazione dell’Organizzazione mondiale della sanità nei confronti dell’emergenza europea per l’epidemia del Morbillo potrebbe interessare anche il territorio italiano.

L’Italia difatti si attesta tra i primi sette paesi a superamento della soglia dei mille casi di Morbillo registrati nel 2018 insieme a Francia, Grecia, Serbia, Georgia, Ucraina, Russia.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato l’allerta emessa all’interno dell’ultimo bollettino periodico, sottolineando i 34 decessi avvenuti a seguito del contagio da Morbillo dall’inizio del 2018.

Zsuzsanna Jakab, direttore regionale Oms per l’Europa, ha evidenziato: “Una buona salute per tutti parte dalla vaccinazione, e finché non elimineremo il virus non riusciremo a tener fede agli impegni per gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

L’Ucraina, con i suoi 23 mila casi di Morbillo, risulta la più colpita all’interno delle statistiche relative all’ultimo anno, mentre 43 Stati su un totale complessivo di 53 hanno deciso di reintrodurre trasmissione endemica della malattia, compresi 42 Stati i quali hanno scelto di introdurre anche quella relativa alla rosolia.

La stessa commissione si è inoltre concentrata sulla preoccupazione generale nei confronti delle scarse adesioni alle vaccinazioni, con catene di trasmissione della patologia del Morbillo in determinati paesi pari a dodici mesi consecutivi.

Nedret Emiroglu, direttore di la Divisione delle emergenze sanitarie e delle malattie trasmissibili presso l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms, ha spiegato: “Ciò dimostra che ogni persona che non è immune rimane vulnerabile, non importa dove vive, e ogni Paese deve continuare a spingere per aumentare la copertura vaccinale”.

Dal 17 al 20 settembre prossimo i rappresentanti dei diversi paesi si riuniranno a Roma per valutare la situazione di emergenza Morbillo vigente in Europa, analizzando attentamente tutti i progressi eseguiti per la sua eliminazione durante il corso degli ultimi periodi.

Nel periodo da gennaio a luglio del 2017 si contarono addirittura 4.080 casi di infezioni registrate soprattutto all’interno delle regioni del Lazio (204), Calabria (144), Lombardia (131), Campania (128), Emilia Romagna (77), Toscana (64).