Elezioni regionali 2019, Berlusconi: “Centrodestra esiste e resiste”

A correre alle elezioni regionali 2019 sarà il centrodestra in forma compatta e unita composta dal trio dei partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, con a capo i propri leader Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

La nota ufficiale ha inoltre evidenziato l’impegno compatto non soltanto per quanto riguarda le elezioni regionali ma anche per il resto degli appuntamenti amministrativi.

Nella serata di ieri, a sostegno dello sblocco sull’impasse della Vigilanza Rai, hanno votato a favore Lega, M5s e Fdi, mentre Forza Italia si è astenuta dall’esprimere il proprio giudizio.

All’uscita da Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi ha evidenziato: “Da questa riunione esce la garanzia che il centrodestra è unito, funziona e non solo esiste ma anche resiste”, mentre Giorgia Meloni si è detta particolarmente soddisfatta sottolineando la presenza di Salvini all’interno della formazione del trio di centrodestra.

“Salvini ha chiarito che Lega è ancorata al

centrodestra. Si stanno rendendo conto che è difficile trovare sintesi con M5s, strutturalmente di sinistra” ha precisato la Meloni.

Attraverso la nota ufficiale si apprende: “Nel solco di un’esperienza consolidata premiata dai risultati del buongoverno in tutte le realtà che amministra, il Centro-destra ribadisce e rilancia con l’incontro di oggi la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni.

Nell’attuale situazione politica, specie in vista della prossima legge di bilancio, deve continuare a manifestarsi sia da chi è al Governo come da chi non ne fa parte, la precisa volontà di contribuire nell’interesse dell’Italia a trasformare in atti dell’esecutivo i principali punti del programma di centrodestra votato dagli elettori.

Il Centro-destra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna con l’individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi”. Il vertice a palazzo Grazioli si è risolto in poco meno di due ore.