Ecotassa o incentivo Auto: cosa cambia a Marzo

Il 1 Marzo 2019 scatta l’entrata in vigore il nuovo regime fiscale introdotto con l’ultima legge di Bilancio, sotto una validità fino al 31 dicembre 2021. Che cosa prevedono i nuovi regolamenti sulle vetture?

Le nuove disposizioni 2019 si rifanno alle cosiddette polizze bonus-malus, incoraggiando una guida responsabile e un maggior rispetto nei confronti delle immissioni nell’ambiente, sotto penalizzazioni per gli acquisti dei modelli di autovetture più inquinanti e ad alto impatto economico.

L’interno delle norme a riguardo si presentano particolarmente complesse, basandosi sulle emissioni di CO2 riportate all’interno dei dati di omologazione presenti nel libretto di circolazione.

L’acquisto di veicoli con emissioni non superiori ai 20 g/km consente il diritto ad un ecobonus di 4.000 euro, 6.000 in caso di contestuale rottamazione di una vettura Euro 4. I valori tra i 20 e i 70 g/km comportano invece una diminuzione del bonus a 1.500 euro, arrivando a 2.500 in caso di rottamazione dell’usato.







Non sono invece previsti contributi in caso di acquisto di modelli superiori ad una spesa totale di 50 mila euro, mentre chi acquista un veicolo elettrico a due ruote beneficerà di uno sconto pari al 30% sul prezzo di listino, fino ad un massimo di 3 mila euro.

L’ecotassa prevede un extra pari a 1.000 euro in caso di superamento della voce V7 riportata sul libretto oltre 160, salendo a 1.600 tra i 176 e i 200 g/km, a 2.000 tra i 200 e i 250 g/km, toccando un’imposta massima pari a 2.500 euro.

All’interno delle disposizioni si colloca anche una fascia cosiddetta a ‘cuscinetto’ sotto emissioni comprese tra i 71 e i 160 g/km di CO2, senza comportare alcuna variazione, comportando un acquisto invariato privo di ecotassa e bonus.

Ad influenzare le caratteristiche dei vari modelli si trovano anche gli accessori opzionali, le personalizzazioni, andando ad incidere sui valori delle emissioni e sull’aerodinamica della vettura, aumentando i valori dell’omologazione finale seppur delle stesse marche e modelli.