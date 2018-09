Il dietrofront della maggioranza sui vaccini ha portato alla cancellazione dell’emendamento Milleproroghe, il quale avrebbe consentito ai bambini privi di profilassi di accedere alla frequentazione delle scuole materne e degli asili nido.

L’emendamento ha ricevuto una serie di aspre critiche, firmato dai due relatori del M5S, Vittoria Baldino (commissione Affari Costituzionali) e Giuseppe Buompane (Commissione Bilancio), privando della possibilità di accedere ai bambini non vaccinati alle materne e al nido.

Nella giornata di ieri si è svolta un’audizione alla Camera il presidente dell’Associazione nazionale dove lo stesso Antonello Giannelli aveva espresso un sollecito a fronte del ritiro dell’emendamento, definendolo odiernamente una vittoria civica.

“Oggi abbiamo presentato un emendamento al Milleproroghe in materia di vaccini che sopprime quello già approvato ad agosto al Senato al fine di trattare le politiche vaccinali con un provvedimento normativo ad hoc: il ddl che abbiamo già depositato al Senato e di cui si inizierà l’esame nel più breve tempo possibile.

Sui vaccini il nostro Paese ha bisogno di una disciplina organica e razionale. Per questo motivo si è deciso di affrontare questo lavoro nello strumento del ddl liberando il Milleproroghe, che assolve a funzioni diverse, da questa incombenza.

In questo modo potremo definitivamente superare il Decreto Lorenzin, un testo di carattere emergenziale, causa dei malfunzionamenti e del caos che abbiamo dovuto affrontare fino ad oggi” ha spiegato Vittoria Baldino, relatrice M5S del decreto Milleproroghe, attraverso la pubblicazione di una nota.

“Dietrofront di Lega e Cinque Stelle sui vaccini, battuta la loro visione oscurantista. Resta l’obbligo. Grazie alle tantissime famiglie che si sono battute come noi per il diritto alla salute dei bambini e per la scienza” ha affermato il segretario del Partito democratico Maurizio Martina.

“Ho detto che avrei giudicato il governo solo in base ai fatti. Sono felice che la ragione abbia prevalso, lo prendo come un segno di buon auspicio per tutto il resto” ha commentato la vicenda Roberto Burioni, medico, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.