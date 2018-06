Dieta del weekend: come perdere 2 kg in due giorni

Il mondo di internet risulta sempre più affollato di diete e regimi alimentari in grado di promettere un dimagrimento ponderale di peso al limite del miracoloso.

Come ogni articolo da noi riportato il consiglio fondamentale, prima di spingersi all’interno di regimi ipocalorici restrittivi, rimane quello di rivolgersi ad un medico nutrizionista, in grado di elaborare un piano alimentare sulla base delle diverse esigenze personali.

La dieta del weekend promette un calo ponderali pari a 2 chilogrammi in soli due giorni, promosso per i soggetti che necessitano di una perdita di peso minima e rapida in vista dell’ormai avviato periodo estivo balneare.

Questo piano alimentare ipocalorico restrittivo comprende un regime detox, da seguire solamente una volta al mese al fine di non compromettere il proprio stato di salute fisico. In sole 48 ore si potranno perdere fino a 2 chilogrammi di peso, consumando una serie di alimenti e bevande.

La dieta del weekend si basa essenzialmente su frullati proteici e centrifugati a base di verdura e frutta, andando ad escludere proteine e carboidrati. Ad essere esclusi dal regime ipocalorico del weekend saranno inoltre anche qualsiasi forma di condimento e dolcificante, fatta eccezione per un cucchiaino di miele all’interno di tisane e infusi.

La dieta del weekend prevede un bicchiere di acqua tiepida al mattino appena svegli, a stomaco vuoto, con del succo di limone preferibilmente di origine biologica. Trenta minuti dopo si potrà consumare una colazione a base di un centrifugato a piacere, prevedendo uno yogurt magro a metà mattinata.

Per pranzo si potrà assumere un centrifugato in abbinamento a verdure crude miste, mentre la cena potrà essere composta da un’insalata mista con semi fi girasole, con un frullato di frutta senza zuccheri aggiunti.

Consentiti anche decotti e spremute, nonché un apporto corretto giornaliero di acqua, promuovendo anche un’attività fisica costante. Tale regime particolarmente restrittivo non dovrà superare i due giorni di osservazione.