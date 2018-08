Deputato leghista, minacce verso i magistrati: “Toccate Salvini e vi veniamo a prendere a casa”

All’interno del social network Facebook è apparso un messaggio da parte del deputato leghista, eletto in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, nei confronti del vicepremier ministro degli Interni Matteo Salvini, parole rivolta contro la magistratura come non era mai accaduto prima d’ora.

“Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa..occhio!!!” il “Capitano” ricalca il nominativo di Matteo Salvini, un post a carattere minaccioso a seguito dello sbarco di 150 migranti a bordo sulla nave Diciotti bloccata nel porto di Catania, dalla quale nella serata di ieri sono stati fatti scendere 27 minori non accompagnati.

Il messaggio social network pubblicato dal deputato leghista Giuseppe Bellachioma ha ripreso le parole del vicepremier Salvini: “Pare che per la nave Diciotti, ferma nel porto di Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e sequestro di persona.

Nessun ignoto, INDAGATE ME! Sono io che non voglio che altri CLANDESTINI (questo sono nella maggioranza dei casi) sbarchino in Italia. Se mi arrestano, mi venite a trovare Amici?”.

In replica alle parole del deputato è intervenuta l’Associazione Nazionale Magistrati: “Si tratta di una azione di una inaudita gravità che rappresenta un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda.

È un fatto senza precedenti, tenuto conto della provenienza da un parlamentare, da chi dovrebbe rispettare l’attività che svolgono tutte le Istituzioni, tra esse la magistratura.

L’ANM respinge ogni tentativo di interferenza e di intimidazione, assicurando che tutti i magistrati svolgono e continueranno a svolgere i propri compiti rispondendo esclusivamente alla legge, per cui ogni tentativo di condizionamento sarà vano”.

Lo stesso ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito più volte di trovarsi in pace con la propria coscienza, senza temere alcun intervento da parte del Quirinale, né da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e l’Oim, l’organizzazione internzionale per le Migrazioni.