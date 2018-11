Dario Fashion Blogger, chi è il Maestro dello Stile tanto amato su Facebook

Lo staff di Esauriente ha raggiunto l’ironico Dario Fashion Blogger il quale ha conquistato l’affetto del pubblico attraverso i canali social network grazie alle sue personalissime lezioni di ‘stile’.

Tra imitazioni, video all’insegna della risata e consigli in campo di conquiste sentimentali, Dario Fashion Blogger si è conquistato la nomina di ‘Maestro’ dalla maggior parte dei fan più assidui. Dario ci ha portato all’interno del suo mondo mostrando una vena sarcastica spiazzante oltre alla sua disponibilità.

Dario Fashion Blogger raccoglie soprattutto consensi da parte della fascia maschile, impegnandosi moltissime ore all’interno della sua formazione come da lui stesso ammesso.

Sui social network risulti particolarmente seguito, ma chi è Dario ‘Fashion Blogger’ nella vita reale di tutti i giorni?

Nella vita di tutti i giorni sono un tipo molto tranquillo,come mi vedi sui social.Lavoro tanto e ho poco tempo per i miei hobby anche perché il mestiere di fashion blogger richiede molto molto molto tempo e tantissima fatica. Molti amano andare a correre io invece amo stare seduto e questo penso aiuti,potrei stare seduto per ore divertendomi un mondo,consiglio a tutti di coltivare questo hobby anche a te. ‘Cosa fai oggi pomeriggio?’ ‘Vado a sedermi’.

Dove nasce l’idea di renderti un personaggio pubblico?

Non nasce, c’è sempre stata, è un concetto difficile da spiegare ma sono sicuro che applicandoti potrai farlo tuo, io l’ho scoperto leggendo il catechismo.

Molti dei tuoi fan ti chiamano ‘maestro’. Quanto contano le interazioni con gli utenti che ti seguono con affetto?

Li amo e senza di loro non saprei andare avanti,mi piacerebbe avere fans anche in altri paesi ma purtroppo parlo male le lingue. Ho preso un corso di lingue DeAgostini quindi mai dire mai sorprese in arrivo.

All’interno dei tuoi post dispensi consigli di ogni genere, dal campo della moda, alle tecniche di seduzione. Dove trai ispirazione ogni volta?

Sono cose che nascono dentro di me,immagina un campo di fiori a Primavera,ecco quello è il concetto, col sole nascono e io li faccio germogliare da sapiente contadino facendo bene attenzione a non usare i concimi chimici quelli li lasciamo agli altri fashion blogger che si comprano i followers e non danno il minimo contenuto.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro legati al tuo blog?

Sto girando un film per natale e poi sto sviluppando esercizi di riabilitazione perché mi sono fatto male con un pianoforte che ad alzarlo ho preso una storta e sono caduto ferendomi,ora andrà per le lunghe e purtroppo noi fashion blogger se ci ammaliamo o facciamo male non ci passa la mutua.

A quale pubblico ti rivolgi?

Alle persone intelligenti che sanno piacere e vogliono piacere.

Quale messaggio vuoi trasmettere al tuo pubblico?

Non uso tanto i messaggi preferisco whatsapp con i vocali.

Avresti mai pensato di raggiungere una simile visibilità online?

Dipende dall’anno che andiamo a prendere in considerazione,tipo nel 2017 si.