Daniela Del Secco d’Aragona, Biografia e Famiglia della Marchesa

Daniela Del Secco, nota odiernamente come la Marchesa D’Aragona, nasce il 15 dicembre del 1951 all’interno della capitale romana, attualmente giornalista, opinionista e conduttrice televisiva.

All’interno del suo percorso professionale Daniela Del Secco si specializza in comunicazioni multimediali, mentre tra il 1983 e il 1987 riesce ad organizzare una serie di spettacoli all’interno della Sala Congressi di via Corridoni, con il coordinamento della provincia di Milano.

La carriera come giornalista di Daniela Del Secco inizia con la sua iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti della Lombardia arrivando a collaborare con importanti quotidiani quali il Resto del Carlino, il Giornale, l’Umanità, La Nazione, il Giorno.

All’inizio degli anni Novanta Daniela Del Secco compare anche per la prima volta all’interno della televisione locale del Lazio in qualità di venditrice di creme e prodotti specializzati nella cura e nel benessere del corpo. Da questo punto di vista Daniela Del Secco vanta alle spalle una formazione come estetista, nonostante lei stessa preferisca definirsi un’estetologa.

Daniela Del Secco approda sul canale Rete 4 al fianco del conduttore Alessandro Cecchi Paone all’interno della trasmissione ‘Star 90’, passando a Telelombardia al fianco del giornalista Cesare Lanza in un talk show trasmesso in seconda serata.

Nel corso del 1991 Daniela Del Secco approda al Tg2 Pegaso grazie alla presentazione di un programma basato sui Fasti Verolani. Nello stesso anno la Del Secco conduce ‘Il Caffè della Versiliana’ al fianco di Romano Battaglia, mentre nel 1992 Daniela Del Secco arriva a Canale 5 all’interno della trasmissione ‘Gente Comune’.

Successivamente al programma di Canale 5 Daniela Del Secco riesce ad approdare anche in diversi teatri portando i scena i propri spettacoli all’interno di città quali Forte Dei Marmi, Firenze e Pisa. Nello stesso periodo si presenta in qualità di ospite anche all’interno del programma Cinquestelle “Mezzogiorno è”.

Daniela Del Secco ritorna nuovamente alla Rai, al canale 2, per presentare ‘Premio Scirea’ insieme a Gianfranco De Laurentiis. Per le emittenti toscane Daniela Del Secco conduce anche il talk show ‘Tirrenia Chic anni ’60’.

Tra il 1994 e il 1996 le abilità di Daniela Del Secco la conducono direttamente al talk show culturale ‘Schegge di bellezza’ in monda in prima serata su GBR.

In qualità di docente di dermocosmesi presso la Facoltà di estetologia alla Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma, Daniela Del Secco riesce a realizzare una propria linea di cosmetici anti-age, specializzandosi nell’ambito dei prodotti finalizzati al contrasto dell’invecchiamento.

Daniela Del Secco sceglie successivamente di farsi chiamare Marchesa D’Aragona, mentre non sembra sussistere alcuna parentela nobile, lasciandosi comunque etichettare come tale, partecipando a diverse feste romane.

Dal 2008 al 2009 Daniela Del Secco diventa responsabile spettacolo della rivista “Fleming Roma”, mentre nel 2012 entra all’interno del programma ‘Unomattina Roma’ in qualità di opinionista, critica di costumi.

Nel 2013 la Del Secco partecipa al reality show ‘Pechino Express’ nelle vesti di concorrenti, ottenendo successivamente la gestione della rubrica postale del settimanale ‘Nuovo’.

Il 2014 la consacra come opinionista del programma ‘La vita in Diretta’, passando al ruolo di critica costumista nel programma “Torto o ragione – Il verdetto finale”, in onda su Raiuno da Monica Leofreddi.

Nel 2015 ottiene il ruolo di opinionista in ‘Unomattina Estate’, protagonista del musical ‘Tutto va ben Madama la Marchesa’ nello stesso anno. Nel 2018 infine la Marchesa D’Aragona entra all’interno della casa del reality show il Grande Fratello.