Daniel Sharman, rivela: “Ho sofferto di depressione”

L’attore britannico Daniel Sharman ha confessato alla rivista Di Più i suoi recenti problemi dovuti alla depressione, una patologia della quale si ritrovano a soffrire un gran numero di persone nel mondo.

“Tutto ha avuto inizio prima dell’adolescenza. I miei si stavano separando. Ero triste e mi sentivo incompreso. Non volevo definirmi depresso, preferivo definirmi “pigro”, anche se la mia non era pigrizia.

Pensavo che fosse più facile uscire dalla pigrizia, gestirla, anziché gestire qualcosa di più grande come la depressione. Ho vissuto un periodo in cui non uscivo e non volevo avvicinarmi alle persone. Mi sono tenuto lontano da qualsiasi gruppo. Ho iniziato a stare bene a scuola di teatro, lì ho iniziato a uscire dalla mia “testa pazza”.

Oggi solo nei periodi in cui sono disoccupato mi sento un po’ depresso ed entro nei miei pensieri. Ma sto lavorando anche su quello”.