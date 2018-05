Cristina Plevani: “Ho smesso di guardare il Grande Fratello”

La vincitrice della prima edizione ufficiale del reality show il Grande Fratello, Cristina Plevani, ricordata da molti per il suo filtr all’interno della casa con lo scomparso Pietro Taricone, si è di recente espressa in merito alle edizioni successive del programma.

Attraverso un’intervista rilasciata a Vanity Fair la Plevani ha ammesso: “Sinceramente? Ho visto le prime tre puntate e poi non l’ho guardato più. Mi sono rifiutata” a riguardo dell’attuale 15esima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso.

Successivamente all’esperienza in televisione all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove Cristina Plevani si era recata per trovare l’amore, la stessa ha inoltre evidenziato uno stato di cinismo raggiunto nel corso del tempo per il quale i sentimenti non si troverebbero più al primo posto nel’odierno.

La vita della Plevani si trova inoltre distante dal mondo della televisione e dello spettacolo, lavorando come commessa sino ad un paio di mesi fa e scegliendo di ritornare all’interno del mondo del fitness ad oggi.

“In genere guardo sempre le prime puntate delle nuove edizioni, per curiosità, ma quest’anno ho perso l’interesse quasi subito” ha spiegato. “I ragazzi sono dentro a fare un gioco, eppure fra di loro ho visto solo tanta rabbia”.

Cristina Plevani ha inoltre evidenziato un cambiamento nel corso delle edizioni del Grande Fratello: “Sono passati diciotto anni, è normale che sia cambiato, e paragoni con la prima edizione non se ne possono fare. Un po’ dispiace, ma è ovvio che la naturalezza di quello che poteva essere GF in origine con gli anni si perde. Oggi uno entra nella Casa già sapendo di essere condizionato”.