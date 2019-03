Condizionatori: Pulizia dei Filtri e Manutenzione da fare almeno una volta l’anno

Oggi i condizionatori sono uno degli elettrodomestici più usati all’interno delle nostre abitazioni. A seconda dei modelli e delle loro funzionalità, risultano essere particolarmente utili sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva.

L’anno successivo all’acquisto del condizionatore ci si pone alcune domande di routine. Il cliente infatti si chiederà ogni quanto si dovranno fare la pulizia e la manutenzione. Ma ci si chiede anche, cosa fare in caso di guasti, cosa fare qualora dovesse servire una supervisione tecnica e quali sono obblighi, dal punto di vista legale, che si dovranno conoscere e rispettare.

La manutenzione dei condizionatori si dimostra essenziale al fine di garantire all’elettrodomestico le corrette funzionalità ed una corretta erogazione dell’aria. Proprio per questo abbiamo pensato di stilare una guida dettagliata in merito a tutti i diversi step informativi necessari alla manutenzione di tali dispositivi.

Manutenzione Ordinaria

La manutenzione dei condizionatori è un aspetto importante che ha come fine quello di scongiurare qualsiasi rischio legato all’erogazione di aria insalubre all’interno degli ambienti domestici o professionali.

La pulizia principale dei climatizzatori e condizionatori Mitsubishi, ma anche quelle dei modelli delle altre marche, deve essere eseguita al termine di ogni stagione di utilizzo, evitando in questo modo la formazione e l’incrostazione di polveri e materiali dannosi per il funzionamento dell’elettrodomestico che in tal caso diventerebbe potenzialmente pericoloso anche per la salute umana.

In caso di condizionatori ad utilizzo estivo, il loro disuso nel corso della stagione invernale dovrà essere coperto con specifici teli a protezione di agenti estranei.







Durante l’utilizzo estivo il condizionatore dovrà essere sottoposto alla pulizia dell’unità esterna e interna, alla pulizia dei filtri, ed alle verifiche contro possibili perdite di gas.

La manutenzione di questi dispositivi richiederà la professionalità di un tecnico specializzato, fatta eccezione per la pulizia dei filtri la quale potrà essere eseguita anche dallo stesso cliente.

Il costo per la pulizia professionale delle unità esterne e interne varia a seconda del tecnico consultato, ma è generalmente compresa tra i 40 euro ai quali va aggiunta un’eventuale maggiorazione sul prezzo dovuta all’impiego di specifici prodotti necessari.

Pulizia del Motore

Per pulire il motore del condizionatore, questo dovrà essere spento. Ci si dovrà poi assicurare di smontare correttamente la griglia di protezione, servendosi di un pennello pulito per arrivare in ogni angolo, aggiungendo un eventuale prodotto sgrassante unito ad un panno.

Nel caso in cui il motore si trovi inserito in un’area difficile da raggiungere la sua pulizia dovrà essere effettuata per mezzo di un compressore idoneo. Questa tipologia di prestazione professionale può arrivare a comportare un costo pari a circa 100 euro per ogni singolo condizionatore.

Gli impianti multisplit necessiteranno di un intervento professionale esperto.

Decreto Legge 81 del 2009

A livello normativo i condizionatori presentano il “giallo” dettato dal decreto legge n.81 del 2009 il quale impone l’obbligo di provvedere ad opere di sanificazione di tali dispositivi ogni due anni.

Tuttavia, secondo alcuni esperti e secondo alcuni dati raccolti, non sempre tale normativa trova una corretta spiegazione all’interno delle opere di manutenzione dei condizionatori, soprattutto per quello che riguarda gli uffici e gli ambienti professionali.