Concorso Wow Air per l’estate: “Vi paghiamo 3.300 euro al mese per girare il mondo”

Concorso Wow Air per l’estate: “Vi paghiamo 3.300 euro al mese per...

Il concorso Wow Air per l’estate prevederà ben otto diversi vincitori disposti a trasferirsi in Islanda per dieci settimane, tutto spesato, dalla quale dirigersi in circa otto diverse destinazioni da documentare via social network.

Il concorso di questa estate 2018 prevederà anche una somma pari a 3.300 euro al mese per spostarsi con un’amica, o chiunque si intenda portare, tra i vari hotel dove i vincitori andranno ad alloggiare.

Dalla colazione al pasto della cena il concorso Wow Air coprirà tutte le spese degli otto vincitori di quella che appare certamente una vacanza da sogno. L’obiettivo del concorso messo in palio sarà quello di realizzare vere e proprie guide complete di fotografie, appunti di viaggio, materiale da postare all’interno dei social network, recensioni, video, ecc, come un vero e proprio travel blogger.

Ma come fare per partecipare al concorso da 3.300 euro al mese in giro per l’Islanda e per il mondo? Sarà sufficiente collegarsi al sito web ufficiale “Wow Air”, la compagnia aerea israeliana, seguendo tutte le indicazioni per la candidatura spontanea.

Dal 23 aprile 2018 è di fatti possibile registrarsi per tentare la fortuna al momento del sorteggio. Gli unici requisiti dovranno comprendere la maggiore età e un amico/a da portare in vacanza in caso di vittoria del concorso, oltre a presentare un regolare account Facebook.

La compagnia aerea ha sottolineato la finalità del concorso organizzato per andare ad arricchire il portale Travel Guide di nuove foto, video, storie Facebook, commenti, appunti, direttamente dal punto di vista dei turisti.

L’iniziativa prevederà il trasferimento dei vincitori selezionati, dal 1 giugno al 15 agosto, all’interno dell’appartamento ubicato a Reykjavik, scegliendo otto destinazioni su trentotto territori disponibili nel pacchetto.

Ogni spostamento comprenderà una permanenza da due a quattro giorni nei quali raccogliere tutto il materiale necessario alla presentazione di una Travel Guide, con la possibilità di ritrovarsi in città come New York, Dubai, Edimburgo, Tel Aviv, Los Angeles.

Al termine di ogni mensilità gli otto vincitori riceveranno anche un corposo stipendio base da 3.300 euro, atto a coprire tutte le spese necessarie.