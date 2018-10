Climathon: presentata la Macchina per la Pioggia per combattere lo smog

A Climathon, la maratona internazionale organizzata dall’Università Politecnica delle Marche dove vengono presentate tutte le migliori soluzioni per combattere le emissioni nocive per l’ambiente e tutte le migliori iniziative green, è stato presentato un nuovo brevetto per quella che si presenta a tutti gli effetti come una macchina per la pioggia.

La macchina per la pioggia, brevetto firmato da Malleus, permette di bagnare l’area circostante e di far cadere immediatamente le polveri presenti nell’area direttamente al suolo. Piazzando la macchina a soli quattro metri d’altezza è possibile simulare l’effetto bagnato che si avrebbe con un temporale entro un diametro di 18 metri.

E’ possibile intervenire su aree molto più grandi semplicemente installando il dispositivo più in alto. Basterebbe quindi piazzare la macchina per la pioggia di Malleus su un palazzo o meglio ancora su un grattacielo per coprire un’ampia zona e sfruttare la macchina al meglio.

I sensori di cui è dotata permettono di rilevare la quantità di smog presente nell’area e di azionarsi qualora ve ne fosse bisogno creando un effetto temporalesco a comando.