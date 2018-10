Clima, allarme degli scienziati: i rischi associati al superamento della sogli + 1,5 gradi

Il rapporto della Commissione Onu in merito ai cambiamenti climatici ha posto gli scienziati in condizioni di allarme in riferimento ai prossimi anni futuri. Il superamento della barriera a 1,5 gradi potrebbe compromettere irrimediabilmente la situazione climatica nel mondo tra il 2030 e il 2052.

I cambiamenti climatici che potrebbero verificarsi sotto la soglia di un eccessivo riscaldamento globale porterebbero a repentine e rapide mutazioni senza alcun precedente, rifacendosi alla società mondiale e alle emissioni estese in tutti i settori.

L’ultimo dei rapporti evidenziati sul clima rappresenta, secondo gli scienziati, l’ultimo campanello d’allarme prima di giungere al baratro delle modifiche ambientali estese a livello mondiale.

Il surriscaldamento aggiuntivo, anche inteso a mezzo grado, andrà a peggiorare il rischio di siccità, comportando temperature di calore estremo e una soglia di povertà devastante per la maggior parte delle popolazioni mondiali.

Il nuovo allarme giunge direttamente dalla Corea del Sud dove gli scienziati impegnati in tali valutazioni si sono riuniti per discutere dell’argomento. Il rapporto stilato integra oltre 400 pagine riferite al cambiamento climatico senza precedenti.

L’intero pianeta dovrà quindi cercare di limitare il surriscaldamento globale a 1,5 gradi, senza sforare nemmeno di mezzo grado tale indicazione. Ma la situazione attuale comporta invece il serio rischio di raggiungere un valore pari al 3% delle prospettive.

La barriera dell’1,5 gradi centigradi, di questo passo, sarà superata nell’arco degli anni 2030-2052, a detta degli stessi scienziati riuniti in Corea del Sud, sotto le previsioni catastrofiche per il ciclo vitale degli abitanti del pianeta.

Kaisa Kosonen, di Greenpeace, ha dichiarato senza mezzi termini: “Gli scienziati avrebbero potuto scrivere a lettere maiuscole ‘AGITE ORA, IDIOTI”.

Il superamento della barriera posta a 1,5 gradi centigradi colpirebbe la maggior parte delle aree terrestri con siccità, caldo torrido e condizioni di vita estreme, soprattutto in aree quali America Latina e Mediterraneo. Gli scienziati continueranno a monitorare lo stato della barriera terrestre.