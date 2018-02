Cinque giorni di sonno insufficiente provoca danni al cervello

Secondo un recente studio anche un lasso di tempo breve insufficiente al sonno, pari a cinque giorni, sarebbe in grado di provocare danni alla struttura del cervello umano. La carenza di sonno, in ogni caso, nuoce alla salute del soggetto provocando danni strutturali a carico delle fibre nervose.

La nuova ricerca ha previsto uno studio condotto sui topi da laboratorio da parte del team coordinato da Chiara Cirelli della University of Wisconsin-Madison e Michele Bellesi dell’Università Politecnica delle Marche.

In soli cinque giorni di carenza di sonno la mielina, la guaina a rivestimento dei nervi, subirebbe gravi danni secondo gli esperimenti condotti. Lo studio ha previsto quattro giorni e mezzo di mancato sonno nei topi con effetti immediati sulle conseguenze della privazione del sonno.

La riduzione della guaina, importante per la salute del cervello stesso, sarebbe in grado di provocare gravi danni all’organismo sia animale che umano. Gli stessi risultati potrebbero inoltre verificarsi nel caso di una privazione del sonno meno evidente ma protratta nel lungo periodo.

Il team non ha potuto confermare la permanenza del danno alla guaina della mielina nel corso del lungo termine, ma ha evidenziato l’assoluta certezza dei danni provocati al cervello in conseguenza ad un periodo di riposo insufficiente.

Non è ancora possibile inoltre dichiarare con assoluta certezza se gli stessi risultati ottenuti dallo studio della privazione del sonno dei topi possa in qualche modo provocare gli stessi sintomi anche nei soggetti umani, ma le ipotesi di una diagnosi positiva sembrano evidenziarsi come estremamente possibili.

Una delle tecniche mediche che potrebbe essere impiegata nei soggetti umani consiste nell’utilizzo della tomografia ad emissione di positroni (PET) con traccianti radioattivi al fine di poter individuare carenze della guaina protettiva dei nervi e i conseguenti danni al cervello.

Tutte le maggiori linee guida dispensate sull’argomento raccomandano di dormire almeno 7 ore per notte, su una soglia di 8 ore consigliate per un corretto riposo e recupero delle forze.