‘CIBO’, Intervista allo Street Art che ripulisce i muri dai simboli d’odio

Lo staff di Esauriente ha raggiunto Pier Paolo Spinazzé, in arte CIBO, il giovane veronese balzato alle cronache una decina di anni fa grazie alla sua arte e al suo impegno sociale.

Il veronese CIBO si prende cura della propria città preoccupandosi di ripulire i muri dai simboli nazisti e dai messaggi odio, sostituendoli con immagini derivanti dalla nostra tipica tradizione culinaria.

Pier Paolo Spinazzé, diplomato al liceo artistico e laureato in disegno industriale, ha ideato e curato ben tre diversi progetti nel corso della sua carriera: DEER, ILPIER, CIBO portando avanti egregiamente tre identità differenti caratterizzate dall’impegno di un’unica personalità.

Il progetto di pulizia sociale dei muri della città di Verona si è rivelato spesso fonte di critiche e tentativi di denunce da parte di alcuni sindaci, motivo per il quale lo street art è stato più volte intervistato nel corso di varie trasmissioni televisive.

Per realizzare le sue opere CIBO si ispira agli ortaggi, alle verdure, sostituendo le scritte d’odio, in un’epoca come quella attuale attraversata da diverse divisioni sociali, con frasi di amore e pace. Un impegno profondo che nasce dalla sua vocazione personale unita alle lodevoli doti artistiche.

Abbiamo chiesto a Pier Paolo Spinazzé ‘CIBO’ di illustrarci la sua biografia corretta: “Sono nato nel 1982 Vittorio Veneto, compagno di corso alla scuola di design di Nicola Tommasoli, il giovane massacrato da un branco di naziskin nel 2008 in centro a Verona, ho avuto una formazione artistica sfociata in una laurea in disegno industriale del prodotto.

Il mio core business è il walldesign, una comunicazione murale che si fonde con l’ambiente. Da designer e grafico riesco a portare una professionalità che negli anni ha trovato applicazione in una comunicazione “alternativa”, necessaria alle aziende per dare visibilità ai propri prodotti-servizi.

Dal 1998 sono in strada con i miei murales, una passione che ho saputo tramutare in professione, andando ben oltre la sterile rappresentazione estetica, ma realizzando opere che sanno dialogare con la cittadinanza. Inoltre il mio tratto trova applicazione nella grafica, nel design e nell’illustrazione, ma e se devo descrivermi amo citare Brian Aldiss: “Whatever creativity is, it is in part a solution to a problem”.

Il tuo nome è stato associato allo street art che ripulisce i muri dai simboli nazisti e dai messaggi d’odio ad oggi particolarmente fomentati dalla società odierna. Da dove nasce la tua presa di posizione in qualità di artista di talento, ma soprattutto in qualità di uomo?

Credo che ognuno debba restituire qualcosa, e credo che ogni persona di cultura vorrebbe cancellare quelle scritte. Io lo so fare e lo faccio. Che poi queste formazioni di estrema destra siano gli stessi violenti che hanno ammazzato il mio amico, questa è una dolce vendetta, e io rispondo con la mia arte.

Cibo è il tuo nome d’arte, proprio in relazione agli alimenti commestibili dei quali ti servi per proporre la tua arte grazie alla quale ripulire i muri di Verona e provincia. L’idea del cibo da dove trae origine?

In verità per questa cosa dobbiamo ringraziare l’inadeguatezza organizzativa (e patologica) dei writer con cui disegnavo. Era impossibile organizzare muri con colori coordinati e io disegnando robot, a fatica usavo certe cromie. Esasperato da ciò, mi son detto :“ok scegliete voi i colori, tanto nei cibi ci sono tutti”. Poi ho visto che funzionava, ho sempre lavorato con il mondo dell’enogastonomia, sia come lavoratore nei locali, che come avventore degli stessi, ma soprattutto come collaboratore di riviste del settore.

Ho scoperto un mondo ricco, fatto di cultura, territorio, tradizioni e dettagli. Se poi ci mettiamo anche i neofascisti, loro sono stati determinanti in questo progetto, attori inconsapevoli di una performance “cibesca” che ha dell’epico! Come in tutte le celebri invenzioni, è l’occhio attento che coglie la miglioria, anche quando accade in maniera casuale.

Con la tua arte hai girato in gran parte l’Italia, recandoti anche in altri paesi, ma a quale opera rimani maggiormente affezionato?

L’ultima! bisogna che sia così. In soli di due anni di Cibo ho accumulato talmente tante storie-mq che potrebbero farci una serie tv. Ma ci sono alcuni punti di demarcazione da ricordare, come il murales per La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, chiamato dal Ministero degli Esteri a Parigi per rappresentare il meglio dell’Italia: il mangiare.

Altra skill è il 1100 mq di murales fatto a Zevio. Un inno alla campagna veronese, ai suoi prodotti e al suo lavoro, il più grande del Veneto monoartista.

Hai ribadito l’importanza di una presa di posizione da parte del resto degli street art d’Italia, al fine di rimuovere tutti i messaggi d’odio presenti sui muri per il bene collettivo delle singole città, hai effettivamente ricevuto sostegno e riscontri successivamente ai tuoi messaggi pubblici?

Sono dieci anni che cancello schifezze dai muri, e da due ho deciso di comunicarlo, proprio perchè tutti devono dare. è un’idea forte e va condivisa! Io sono solo il primo o uno dei tanti che tentano di trovare una soluzione.Ricevo tantissimo sostegno, mi mandano molte foto, però per ovvi motivi vogliono rimanere anonimi, ma il loro gesto mi fa sentire meno solo in questa battaglia cromatica e civica.

Però il sostegno avviene molto di più da persone “normali”, non da colleghi! Difficile trovare persone che ci mettono la faccia, che si facciano spartiacque tra giusto e sbagliato, anche in un momento storico come questo. Non sto a giudicare, è legittimo viversi l’arte ad ogni livello, dall’hobbista della domenica, al professionista affermato, ma credo che senza un solido rapporto con la città, ogni streetartist, ogni writer, sia realizzato solo a metà.

Sono molto duro, il mio è uno stile di vita, non bado alle etichette e tengo alla trasparenza, amo dire che per me parlano i risultati, e vorrei che in Italia ci fosse una classe artistica più decisa.

Sei stato il compagno di corso alla scuola di design di Nicola Tommasoli, il giovane massacrato da un branco di naziskin nel 2008 in centro a Verona, che cosa ricordi di quel tragico avvenimento?

Io ci ho fatto l’università con Nicola, poi nonostante fossimo entrambi veronesi, io ho girato parecchio e le occasioni vengono a mancare, ma il legame rimane. Lungo il tragitto della vita a volte perdi qualcuno, ma solitamente sono malattie, incidenti, mai morte violenta. Questo mi ha segnato, e in qualche modo dovevo rispondere, i colori sono la mia arma.

Diversi comuni non vedono di buon occhio il tuo operato al punto di arrivare ad applicare sanzioni sui tuoi murales. La tua arte riesce veramente a sopperire gli ostacoli incontrati lungo il cammino?

Ahahahahahaha pivelli! Giro l’Italia e solo a San Giovanni Lupatoto (dove abito) emettono sanzioni pubblicitarie per le mie opere… poi vai a vedere la giunta e capisci tutto… Triste e puerile vedere le leggi piegate a vantaggio di piccoli amministratori comunali dal braccio ancora teso.

Questa è Verona, Tommasoli è stato solo più sfortunato di altri, ma la situazione è grave e come si evince dai giornali l’odio porta odio. In cucina non si butta nulla, e io ho imparato anni or sono a usare l’odio di questi ritardati per fare qualcosa di bello, pertinente, e positivo. Senza che si rendessero conto sono diventati la portata principale di un piatto che promuove la cultura e il senso civico. Li ringrazierò sempre per aver giocato con me!

Al termine di questa chiacchierata profonda con Pier Paolo Spinazzé, ‘CIBO’, lo staff di Esauriente coglie l’occasione per ringraziare la sua arte, le sue inziative e soprattutto il suo impegno sociale contro i messaggi d’odio e e di divisione sociale.

