Choc a Macerata, Treno Investe e Uccide 71enne

Un 71enne di Macerata è stato investito e rimasto ucciso alla stazione di Macerata.

Il fatto è accaduto questa mattina alle 7:15. Il traffico ferroviario è stato fermato e successivamente riattivato alle ore 10. Tutti i ritardi hanno interessato solo treni regionali.

Secondo la ricostruzione, attualmente l’accaduto è ancora in fase di accertamenti, il treno regionale 7090, con a bordo 100 passeggeri della tratta Fabriano – Civitanova Marche, avrebbe investito l’uomo che in quel momento stava attraversando i binari. Il macchinista non avrebbe avuto il tempo di fermare il convoglio.

La prima ipotesi è quella di un suicidio volontario del 71enne. L’impatto è avvenuto ad un km dalla stazione di Macerata, al km ferroviario 25+515, in direzione Civitanova Marche.

Sul posto sono intervenuti la Polfer di Ancona, la Polizia Scientifica della Questura di Macerata, il personale medico sanitario del 118 ed i Vigili del Fuoco.