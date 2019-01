Chi è Demetra Hampton, concorrente Isola dei Famosi 2019

Demetra Lisa Ann Hampton, nome d’arte Demetra Hampton, nasce a Filadelfia il 15 giugno del 1968, conosciuta come un’attrice ed ex modella statunitense. Demetra Hampton risulta inoltre una ex ginnasta e amante degli sporti estremi come offshore e paracadutismo, automobilismo e motociclismo sportivo.

Demetra Hampton si presta a numerose attività benefiche, dilettandosi anche come mangiafuoco in spettacoli. Sentimentalmente Demetra Hampton è stata legata all’assessore di Milano Walter Armanini con il quale fuggì dalla giustizia. Nel 1998 Demetra Hampton rimane vittima di un incidente domestico, fratturandosi le caviglie, etichettato dalla Polizia come un tentativo di suicidio a sfondo sentimentale.







Nello stesso anno Demetra Hampton sposa invece Luca Bielli. Fino al 1989 la Hamptom lavora come modella statunitense per poi essere scelta per il ruolo del personaggio di Valentina per l’omonima serie tv ispirata al celebre fumetto di Guido Crepax. Dopo il successo ottenuto in veste di ‘Valentina’ l’attrice decide di trasferirsi in Italia lavorando in altri film quali: Tre colonne in cronaca (1990) di Carlo Vanzina, Saint Tropez – Saint Tropez (1992) di Castellano e Pipolo, Kreola (1993) di Antonio Bonifacio e Chicken Park (1994) di Jerry Calà.

Nel 2005 Demetra Hampton prende parte alla seconda edizione del reality show La talpa, alla fiction Una sfida tutta rosa, fino ad approdare al cast dell’Isola dei Famosi edizione 2019.