Chef Rubio on the road con i camionisti in trattoria, dal 10 maggio su Dmax e canale Nove

Chef Rubio on the road con i camionisti in trattoria, dal 10...

Dal 10 maggio ritorna sui canali Dmax e Nove lo chef più apprezzato e alternativo del mondo della televisione , ovvero l’ex giocatore di rugby Gabriele Rubini, nome d’arte Chef Gaudio Rubio.

La fama dello chef, conquistata grazie alla produzione del programma televisivo culinario “Unti e bisunti” arriva per Rubio nel 2013 grazie al canale Dmax.

Lo Chef Rubio, in questo nuovo programma, percorrerà alcune tappe italiane immerse nella riservatezza di alcuni luoghi, nelle vicinanze delle reti stradali, dove poter assaporare dei piatti eccezionali, tradotti in vere e proprie chicche, promossi e frequentati soprattutto dagli autotrasportatori come la maggior parte delle trattorie.

Dal 10 maggio il nuovo programma del tanto atteso ritorno dello Chef Rubio sugli schermi porterà il nome di “‘Camionisti in trattoria”, al canale 52 del digitale terrestre Dmax, proposto anche sul canale 9.

Alle origini di Gabriele Rubino si trova un passato da rugbista in Nuova Zelanda per poi fare ritorno in Italia e abbandonare la carriera sportiva nel 2011 a causa di un incidente al crociato.

Lo sportivo di Frascati decide così di approfondire la sua passione per la cucina e il mondo culinario iscrivendosi ad un corso di Gualtiero Marchesi, approdando alla televisione nel 2013 con ironia e i propri tatuaggi.

Lo slogan del nuovo programma di Chef Rubio promette gli stessi colpi di scena ai quali il pubblico si è abituato nelle scorse edizioni, proponendo uno slogan incentrato sui camionisti e sulle proprie abitudini alimentari in viaggio per il paese.

“È ora de partì per un viaggio! Destinazione? La cucina vera e della tradizione. E c’è solo una categoria di persone che conosce bene quello che cerco: i camionisti. Voglio capire se l’antico adagio che dove si fermano loro se magna bene corrisponde alla realtà”.

Lo Chef Rubio ha inoltre sottolineato l’idea alla base del nuovo programma attraverso le conoscenze degli autotrasportatori soliti conoscere i luoghi e le trattorie migliori presenti sul territorio dove fermarsi a mangiare.

In ogni puntata, per un totale di sei episodi, lo Chef Rubio si ritroverà a bordo del mezzo di trasporto dei vari camionisti per gustare i piatti tipici delle città dove si terranno le fermate di sosta.