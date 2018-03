Che cosa rallenta la diffusione dell’auto elettrica in Europa?

Che cosa rallenta la diffusione dell’auto elettrica in Europa? E’ diventata ormai una domanda ricorrente all’interno del panorama delle automobili e della necessità di ridurre i costi del carburante e delle emissioni di scarico inquinanti.

I modelli dotati di tecnologia diesel hanno subito, in seguito allo scandalo del 2015, un progressivo declino nel mondo del mercato sino ai giorni nostri, mentre i sindaci di importanti città come Roma e Milano hanno pubblicamente evidenziato la necessità di impedire il traffico di auto diesel all’interno dei centri urbani a partire dal prossimo futuro.

Proprio per tale motivazione le case di produzione automobilistiche stanno cercando di orientare il futuro legato ai propri mezzi su motori alternativi come le auto elettriche, quelle a gas, metano, rendendo disponibili all’acquisto modelli ibridi che però non sembrano aver ancora preso piede all’intero dell’Europa.

A partire dal 2022 la produzione di tutte le automobili diesel sarà sostituita con l’arrivo di mezzi alternativi, trascinando con sé nell’imminente presente tutta una serie di dubbi quali il fattore prezzo, l’adattamento e il cambiamento.

Le auto elettriche presentano ancora numerose difficoltà di inserimento dovute alla mancanza dei fondi necessari ad assicurare le colonnine necessarie per la ricarica; il fattore di una circolazione ancora improntata sui mezzi benzina e diesel anche a livello soprattutto industriale; la produzione relativa alle batterie delle auto elettriche importate in maggior parte dalla Cina.