Caso Diciotti, in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini

In riferimento al caso dell’imbarcazione della Diciotti, in Giunta è approdata la richiesta dell’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di diversi reati.

Sul fronte del caso Diciottti il Governo leghista ha rassicurato stampa e cittadini sottolineando l’assenza di una messa a repentaglio del proprio vicepremier Salvini, comprendendo anche il caso della Sea Watch.

All’interno della Giunta gli schieramenti prevedono una posizione del Pd a favore della richiesta, nettamente contrari invece Lega, FI e Fdi. L’intero iter non durerà più di quindici giorni secondo quanto riportato anche da TgCom24.

Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: “Se M5s vota sì, si ridiscute tutto. Dal mio punto di vista c’è da rimettere in discussione tutto. Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del governo, non solo di Salvini. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l’auto in divieto di sosta”.







Il Movimento 5 Stelle ha invece sposato in maggioranza la linea di Alessandro Di Battista per l’autorizzazione nei procedimenti contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre il senatore del M5s, Mario Michele Giarrusso ha spiegato: “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il governo, con responsabilità anche di altri ministri e del presidente del Consiglio stesso”.

La Giunta sarà composta da 23 senatori sotto gli schieramenti del Pd (con quattro senatori), Gregorio De Falco (invece espulso dal M5s) e Pietro Grasso (Leu) per la votazione favorevole.

Per la votazione contraria si distingueranno i partiti della Lega, Forza Italia e Fdi. Tra gli indecisi invece i pentastellati (7) e il rappresentante delle autonomie.