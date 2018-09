Carrara: muore 53enne marmista in trasferta in Vietnam

Angelo Ceccarelli, 53enne di Carrara, città della Toscana, impiegato professionalmente nel mondo del lapideo ha trovato la morte in Vietnam, all’interno di una cava dove si trovava per questioni lavorative.

L’uomo è deceduto quando in Italia era ancora notte, mentre la famiglia è stata avvertita soltanto alle prime luci dell’alba. Angelo Ceccarelli sarebbe deceduto a seguito di una frana, travolto dai detriti secondo le prime indiscrezioni emerse. In questa giornata il laboratorio del fratello in via Piave a Carrara resterà chiuso per lutto.