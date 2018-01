Carenza di donatori di sangue: allarme in Italia

La situazione in molte regioni italiane, in merito alle donazioni spontanee di sangue, appare drammatica come si era già evidenziato qualche mese fa. La situazione non appare preoccupante in tutta Italia eppure il livello di tensione rimane alto evidenziando una carenza di donazioni.

Le scorte di sangue si trovano attualmente in via di esaurimento nelle regioni Lombardia e Puglia, un dato comune che comprende relative carenze durante questo periodo dell’anno in correlazione con l’incremento dei casi di influenza.

Secondo Luca Santoleri, primario di immunoematologia e medicina trasfusionale del San Raffaele di Milano, il rischio maggiore è quello di un blocco degli interventi chirurgici in assenza della sicurezza di una reperibilità sulle sacche di sangue.

In presenza di una carenza grave di sangue si ipotizza inoltre un blocco generale delle operazioni di tutte le regioni, come ipotizzato da Santoleri. L’Avis ha inoltre proclamato una campagna per sensibilizzare le donazioni di sangue, sfruttando anche le piattaforme social network nel tentativo di attrarre una maggiore attenzione. I social network hanno in precedenza dimostrato di riusucire a coinvolgere un ampio numero di utenti, sperando di incrementare le donazioni anche in questa occasione.

L’Avis, sulla scia della situazione di carenza in diverse regioni, prospetta un’emergenza a livello nazionale in assenza di consensi alle donazioni da parte dei cittadini.

“Il sangue è un farmaco a tutti gli effetti, non esiste un corrispettivo sintetico. Perciò è una risorsa insostituibile e indispensabile non soltanto durante gli interventi chirurgici o per far fronte alle situazioni di emergenza, ma anche per il trattamento di molte malattie come le anemie e le patologie oncologiche” si legge sul sito web del Policlinico di Milano.

Le donazioni di sangue, soprattutto per i gruppi sanguigni più rari impossibilitati a ricevere sacche di diversa origine. L’intero sistema gratuito e facoltativo delle donazioni di sangue in Europa rischia tuttavia di mettere in serio pericolo la sopravvivenza dei pazienti bisognosi in caso di situazioni estreme di carenza come quella attuale.