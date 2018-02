“Cara Nadia Toffa, i malati di cancro non sono fighi e non ottengono nemmeno una diagnosi in due mesi”, la dura polemica esplosa sulla conduttrice delle Iene

“Cara Nadia Toffa, i malati di cancro non sono fighi e non...

Non a tutti sono andate a genio le parole della conduttrice e inviata del programma Le Iene attraverso le quali ha definito i malati di cancro come dei “fighi pazzeschi”.

La secca e dura risposta è stata pubblicata attraverso un lungo post social network Facebook da parte di una business manager di Perugia apprezzato da diversi utenti e riproposto dal quotidiano il Corriere.it.

Per la business di Perugia, ma non solo, è apparso decisamente strano come Nadia Toffa abbia avuto la fortuna di poter ottenere una diagnosi di cancro e conseguente cura fino alla completa guarigione dalla patologia in soli due mesi, a differenza di quanto succede per la maggior parte dei malati “comuni” non conosciuti al pubblico.

Una differenza di popolarità ingiusta evidenziata dal lungo post Facebook condiviso da una mole di utenti pari a 90 mila condivisioni virali. “Beata te cara Nadia… che vivi su un altro pianeta, un pianeta dove avere il cancro fa sentire fighi” si legge attraverso le righe postate dalla donna che ha avuto il coraggio di andare contro corrente rispetto al grandissimo affetto mostrato dai fan nei confronti di Nadia Toffa.

“In due mesi hai scoperto di avere un tumore, hai fatto l’intervento, chemio e radio, sei già al lavoro e ti dichiari guarita” è proseguito il post evidenziando come nel “mondo mortale” invece le persone non riescano nemmeno ad ottenere una visita in soli due mesi di tempo, tanto meno una guarigione totale a seguito di un intervento chirurgico effettuato con priorità.

Secondo le parole della business manager curarsi all’interno del panorama medico italiano diventa un vero e proprio terno al lotto, senza alcuna possibilità di poter godere di situazioni privilegiate e di un acceleramento dei protocolli e delle procedure.

“I malati no, cara Nadia, loro non sono fighi e non credo neanche si sentano fighi. Le persone fighe sono quelle che restano lì per prendersi l’ultimo respiro, nonostante sappiano che quell’ultimo respiro non permetterà più loro, in seguito, di respirare con naturalezza” sono solo alcune delle parole postate su Facebook alle quali Nadia Toffa potrebbe decidere di rispondere per fare chiarezza.

Molti degli utenti si sono schierati dalla parte dell’autrice del post, nonostante l’affetto dimostrato nei confronti di Nadia Toffa.