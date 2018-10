Caffé Godot: Intervista a Margherita Ramacciotti, Vincitrice di 4 Ristoranti

Lo staff di Esauriente ha raggiunto Margherita Ramacciotti, vincitrice di una delle puntate del programma 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese su Canale 8.

All’interno della sfida televisiva, nello scenario della Versilia in Toscana, il ristorante Godot si è assicurato la vittoria grazie al suo inconfondibile stile personale, alla ricercatezza dei piatti, all’impegno di Margherita, del fratello Massimiliano Ramacciotti e dell’intero staff.

Margherita Ramacciotti ci ha rilasciato una meravigliosa intervista portandoci alla scoperta del suo Godot in ogni sua forma, dalla selezione delle materie prime alla politica interna sulla variabilità del menù.

Il Caffè Godot ha vinto la sfida all’interno del programma 4 Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese, sbaragliando la concorrenza. Come sono cambiate le cose in seguito alla trasmissione per il locale?

La trasmissione ha avuto un bell’impatto sul nostro ristorante: ci è stata data l’occasione di farci conoscere da un pubblico ampio e eterogeneo. Suscitare curiosità nelle persone è già un bel risultato, per niente scontato, e il programma ci ha regalato proprio questa opportunità.

Nonostante la tua giovane età sei riuscita a creare un ambiente accogliente e al tempo stesso raffinato punto di riferimento della Versilia, integrando piatti ricercati grazie alla collaborazione con i tuoi chef Gino e Lapo. Il menù fisso si discosta dalla vostra politica ristorativa. Quanto conta la selezione degli ingredienti freschi odiernamente?

Il Caffè Godot non è soltanto il mio ristorante. È un bellissimo progetto che condivido con mio fratello. Sono profondamente “allergica” al menù fisso e soprattutto a un menù sempre uguale, senza alcuna variazione. Mi piace cambiare, sperimentare, provare. Per me l’unica costanza è la ricerca: la curiosità di intraprendere sempre viaggi nuovi attraverso sapori, colori e sensazioni.

Mi è capitato di leggere una volta un articolo della chef Dominique Crenn in cui lei dice una cosa apparentemente banale ma che mi ha illuminata. Parafrasando: se vieni nel mio ristorante, è come se venissi a casa mia. Permettimi quindi di raccontarti chi sono. Ecco: condivido pienamente e umilmente questo pensiero.

Per questo menù in fieri, menù che partono dalla scelta delle materie prime, scelta legata alla qualità e alla stagionalità, ma anche menù che sperimentano, che ricercano un’ identità, un’anima.

Su quali piatti si basa principalmente il ristorante del Caffè Godot?

Sul piatto che faremo oggi (A seconda della disponibilità degli ingredienti freschi).

I piatti proposti all’interno del Caffè Godot ricalcano la tradizione pur lasciandosi influenzare anche dalle note sud americane abilmente ricreate dallo chef Gino. La clientela apprezza questo tocco di modernità e ricercatezza all’interno dei piatti?

Il cibo è sicuramente una questione culturale. Il fatto che un’orata si possa ad esempio proporre con una riduzione di mango talvolta sconvolge e irrita chi crede che l’orata sia buonissima soltanto o soprattutto se cucinata all’isolana!

Quindi in questo caso è difficile farsi capire. C’è poi chi invece vince lo scetticismo e prova e allora quel tocco di diversità si traduce in un valore aggiunto… oppure in un “no” assoluto! A mio avviso però quel tocco inatteso è ciò che rende non lineare il piatto, lo rende diverso. Condivido con il mio chef Gino questa ricerca di sapori, di accostamenti inusuali.

Il caffè assume la sua denominazione particolare da una delle opere teatrali più famose di Samuel Beckett “Aspettando Godot”, costruita attorno alla condizione dell’attesa. Che cosa ti ha portata a scegliere proprio questa opera?

I libri sono la mia grande passione, il mio grande amore. Godot richiama Samuel Beckett: un’attesa che si può vivere con un bicchiere in mano, una forchetta e una buona compagnia.

Odiernamente diversi ristoranti hanno introdotto piatti indirizzati anche ai clienti celiaci e intolleranti al glutine. Il Caffè Godot offre qualche alternativa personalizzata gluten free?

Premesso che mia figlia, mio nipote e mio fratello sono celiaci, il mio ristorante non ha uno spazio della cucina appositamente dedicato al gluten free. Pertanto non posso garantire la non contaminazione degli alimenti.

Quanta passione, impegno, professionalità e sacrifici occorrono per affrontare ogni giorno il mondo della ristorazione cercando di rimanere al passo con i tempi?

La passione è qualcosa che si ha dentro: amo il mio lavoro, le sue mille sfaccettature. Sacrifici tanti ma sinceramente non li vivo come tali. Occorrono costanza, dedizione, disciplina per portare avanti un progetto.

I miei genitori, la mia famiglia mi hanno dato delle solide radici: un “terreno” fatto di valori, di impegni, di responsabilità. É con questo importante bagaglio che affronto questo bellissimo progetto, un progetto che ho la fortuna di condividere con persone che come me amano questo lavoro e che insieme al Godot stanno crescendo.

Chi è Margherita Ramacciotti al di fuori del Caffè Godot?

Quella che sono dentro il mio ristorante: un’anima che cerca.

Al termine della chiacchierata con Margherita Ramacciotti e del viaggio all’interno del ristorante Caffè Godot cogliamo l’occasione per ringraziarla, invitando tutti i lettori a seguire i profili del ristorante su Facebook e su Instagram.