Braccialetto elettronico a Livorno per gli spazzini: esplode la polemica

Gli spazzini presenti sul territorio di Livorno dovranno presentare un braccialetto elettronico sulla scia di quanto anticipato in precedenza, similmente a quanto è accaduto anche per i dipendenti dello store Amazon.

A fronte della polemica esplosa occorre quindi far luce sul provvedimento cercando di approfondire tutte le funzionalità del braccialetto elettronico in questione.

Il nuovo sistema è stato introdotto nella sede di Livorno dove sono immediatamente esplose una scia di polemiche e diatribe ancora in corso da parte dei dipendenti e dell’opinione pubblica. Il braccialetto elettronico è stato ideato per esser fissato al polso degli spazzini, impostato per l’invio di un bip ogni qualvolta che il dipendente si appresta a svuotare un cestino contenente immondizia.

Nello specifico il braccialetto elettronico non sarebbe stato progettato direttamente per i dipendenti di Aamps, ossia l’ex municipalizzata dei rifiuti della Toscana, ma a tutti gli addetti delle società in appalto i servizi di pulizia stradale.

La presa di posizione in conseguenza all’annuncio di un simile provvedimento, sulla scia di quanto già avvenuto tra i dipendenti Amazon, rischia di trasformarsi in una vera e propria diatriba senza precedenti.

Sino a questo momento non sono state registrate prese di posizione da parte degli esponenti leader politici quali Luigi Di Maio, Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Giuliano Poletti, i quali potrebbero decidere di esprimersi ufficialmente durante il corso delle prossime giornate in conseguenza alla presa di posizone pubblica.

Nello specifico ciascun cestino sarebbe dotato di un apposito sensore in grado di mettersi in contatto con il braccialetto elettronico al polso dei lavoratori dipendenti, ai fini dell’invio del segnale “bip”.

Ad essere messa in discussione non è stata la tecnologia in sé quanto l’idea di un braccialetto elettronico fissato al polso dei dipendenti, evidenziata come una misura inaccettabile anche da parte della Fp Cgil nazionale.

Il braccialetto elettronico sarebbe però privo di Gps per la localizzazione territoriale dei singoli dipendenti, con una funzionalità del tutto simile a quella in uso nei dispositivi all’interno dei supermercati.