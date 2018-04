Bastano 5 giorni di insonnia per danneggiare il cervello

E’ ormai risaputo che la carenza di sonno si ripercuote sia sulla salute cerebrale che su quella dell’intero organismo, mentre l’insonnia può essere originata sia dai ritmi frenetici odierni, sia da eventi e situazioni personali o professionali altamente stressanti, ma anche da una cattiva abitudine alimentare.

Il sonno si dimostra quindi estremamente importante per il recupero delle energie e per la salute del cervello, mentre il recente cambio dell’ora legale ha comportato qualche criticità e carenza di riposo per la maggior parte della popolazione.

Un nuovo studio indicherebbe come soli cinque giorni di carenza di sonno siano effettivamente in grado di provocare non pochi danni al sistema cerebrale. La ricerca made in Italy e in America è il frutto del lavoro del team di ricercatori della University of Wisconsin-Madison e dall’Università Politecnica delle Marche, in provincia di Ancona.

A conclusione dei test delle ricerche è emerso che la guaina di protezione dei nervi, detta mielina, è in grado di subire un assottigliamento in soli cinque giorni di riposo alterato. Le conseguenze di pochi giorni di insonnia rischiano così di lasciare danni permanenti a livello delle strutture nervose, provocando una serie di sintomi quali irritabilità, nervosismo e malumori generali.

Le conseguenze di un corredo sintomatico dato dalla carenza di un giusto riposo si ripercuotono anche a livello famigliare e professionale, compromettendo la quotidianità del soggetto spossato.

Un numero corretto di ore dedicate al riposo e al sonno risulta difatti il modo migliore per prevenire alcune patologie correlate, aumentando la concentrazione riferita soprattutto in termini di sinistri stradali e prestazioni lavorative professionali.

Odiernamente le statistiche riportano una diminuzione generale delle ore di sonno pari a 1,5-2 ore per notte, causa di uno stile di vita del tutto frenetico e potenzialmente dannoso per la salute dell’organismo.

La mancanza di sonno nei soggetti più piccoli rappresenta inoltre conseguenze sullo sviluppo psicofisico, sull’alimentazione e sulla socializzazione.