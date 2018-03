Baby Pensionata: 200 mila euro di buona uscita a soli 29 anni

Lo scandalo delle baby pensioni è stato trattato di recente anche all’interno del programma televisivo “Quarto Grado” in quella che appare come una situazione italiana precaria per la maggior parte dei cittadini. La baby pensionata in questione risulterebbe una donna, ad oggi 64enne, di origine friulana, andata in pensione alla tenera età di soli 29 anni.

La storia della pensionata friulana rappresenterebbe solamente uno dei casi che vedono coinvolte baby pensionate e pensionati nonostante la situazione per la maggior parte dei lavoratori imponga estenuanti sacrifici per vedersi accreditare una pensione spesso insufficiente a garantire il mantenimento delle spese e della sopravvivenza.

La donna in questione avrebbe ottenuto l’erogazione dell’assegno pensionistico con soli 14 anni, sei mesi più un giorno di lavoro e contributi versati regolarmente all’ente di competenza, incassando 200 mila euro e il 94% della retribuzione.

La professione della baby pensionata? Una ex collaboratrice scolastica di Pozzuolo, nel Friuli, la quale da ben trentacinque anni gode di un vitalizio pressoché invidiabile. All’interno della comunità nativa della donna sono stati in molti a gridare allo scandalo vergognoso delle baby pensioni, senza mutare la situazione della compaesana.

La pensione della donna è stata erogata sulla base del decreto legge introdotto nel 1973, sotto la guida del Governo democristiano di Mariano Rumor. Il tema delle pensioni tanto anticipate ha scaldato non poco gli animi di chi, per vedersi accreditato l’assegno pensionistico di una vita di lavoro, dovrà attendere la vecchiaia per una retribuzione spesso al di sotto dei mille euro pensili, fissata circa intorno ai 700 euro nel migliore dei casi.

Sono in diverse inoltre i lavoratori più anziani costretti a proseguire la propria professione sulla base dell’insufficienza dei requisiti necessari per l’ottenimento della pensione, un dato che sottolinea una profonda situazione precaria per la maggior parte dei contribuenti, fatta eccezione per chi invece riesce a percepire assegni da capogiro.

Il presidente dell’INPS Tito Boeri ha sottolineato: “Siccome son state fatte delle concessioni eccessive in passato e queste concessioni eccessive oggi pesano sulle spalle dei contribuenti”. Lo stesso ha evidenziato la necessità di richiedere un fondo di solidarietà odierna per i dipendenti più giovani.