Asia Argento: i motivi per cui non ha firmato la lettera Dissenso Comune

Asia Argento: i motivi per cui non ha firmato la lettera Dissenso...

L’attrice Asia Argento non ha posto la propria firma sulla lettera Dissenso Comune approvata da ben 124 donne appartenenti al mondo dello spettacolo contro gli abusi di recente emersi a scandalo dell’opinione pubblica.

A sostenere Asia Argento anche la showgirl Miriana Trevisan, la quale attraverso il social network Twitter ha dichiarato: “Sarebbe più onesto dire: siamo costrette a non esporci perché il sistema è così radicato che perderemmo il lavoro. Quindi non puntando il dito credete che il sistema venga smascherato? Negli Usa non mi pare che sia andata così”.

“Innanzitutto mi sarebbe piaciuto essere stata coinvolta dall’inizio in questo dibattito. Certamente non rappresenta nulla di tangibile per cambiare il sistema su cui puntano il dito. Non denunciando i colpevoli, non avendo un piano d’azione concreto, non aderendo alla marcia delle donne, mi sembra che stiano solo lavando le loro coscienze per questi quattro mesi di silenzio assordante sul movimento #MeToo” ha spiegato Asia Argento.

“Vorrei dichiarare pubblicamente il mio dissenso per non aver esplicitamente fatto il nome di @AsiaArgento nel doc #DissensoComune. Ho firmato perché le parole espresse sono sacrosante, tuttavia ho più volte sottolineato l’imperdonabile assenza di Asia, mi auguravo un ripensamento” ha invece ribattuto Francesca D’Aloja, sostenitrice del manifesto.

“Sono stata contattata da Jasmine Trinca. Quando mi hanno chiamata avevano già buttato giù una prima stesura dell’appello senza neanche consultarmi. Iniziava con una specie di parabola di Edna Wolf su Cappuccetto Rosso e il lupo, si parlava in maniera ancora più vaga e non venivano nominate le attrici italiane che hanno denunciato” ha spiegato Asia Argento al Corriere della Sera.

“Non l’hanno contattata fino a un paio di giorni fa. Forse non la reputavano alla loro altezza. Io e Miriana abbiamo aperto questa porta e ci siamo beccate delle bastonate. Però hanno fatto firmare Cristiana Capotondi che ha difeso Fausto Brizzi. Ho chiesto di specificare i nostri nomi. Non si può parlare di ‘colleghe italiane’ non si può dire ‘anche noi abbiamo vissuto’ e poi non dire di chi si sta parlando.

Molte di loro non rispondevano neanche ai miei messaggi. Ho più volte chiesto di incontrarci a casa mia. Non vedo un programma, tantomeno ‘politico’. E’ tutto annacquato, non si capisce neanche cosa vogliono dire. E’ soltanto un modo per pulirsi la coscienza rispetto al silenzio in cui ci hanno avvolte”.