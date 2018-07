Arriva oggi la 14esima: ecco a chi spetta

In questa giornata odierna, lunedì 2 luglio 2018, saranno oltre 3 milioni e mezzo i cittadini pensionati a ricevere la 14esima, in presenza di un’indennità al di sotto dei 1.000 euro.

Nella stessa giornata si è estesa anche la platea potenziale del Rei, ossia il reddito di inclusione sociale introdotto ufficialmente dalla formazione del precedente Governo. In fase attuale il Rei potrebbe così interessare 700 mila nuclei familiari, coinvolgendo 2,5 milioni di persone, a differenza dei 500 mila nuclei coinvolti in precedenza.

In questa giornata, per 3,5 milioni di pensionati, si apre così una boccata d’ossigeno per gli assegni più bassi, in presenza di determinati requisiti identificativi. La 14esima sarà difatti erogata nei confronti dei soggetti che hanno compiuto 64 anni di età, sotto un importo lordo pensionistico mensile al di sotto dei 1.000 euro.

L’importo medio previsto per la 14esima comprenderà una somma di 500 euro, per una cifra minima stabilita a 336 euro, sino a sfiorare un tetto massimo di 655,20 euro. Le erogazioni dipenderanno esclusivamente dai contributi versati, prevedendo la stessa platea dell’anno precedente, mentre la spesa complessiva si aggira intorno ai 1,7 miliardi di euro.

A rendere pubblico il sistema di tale conteggio è stata la Spi Cgil, sottolineando l’importante aspetto per i pensionati meno abbienti. In origine la 14esima riferita ai pensionati, sotto un importo minimo, è stata concretizzata nel 2007 tra un accordo siglato di sindacati e Governo, rafforzata nel 2016.

I beneficiari maggiori della 14esima odierna saranno i soggetti pensionati femminili, a reddito inferiore rispetto agli uomini. “Sono orgoglioso di questa scelta dei governi Pd. Si chiama equità, una scelta utile, una decisione giusta” ha dichiarato il Segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

La regione a più alto numero di erogazioni riferite alla 14esima risulta essere la Lombardia, classificata in 470 mila, seguita dalla Sicilia, con 327 mila, e dalla regione Campania.

Nella stessa giornata l’ampliamento del Rei prevederà un incremento a 700 nuclei familiari, integrando disoccupati, minori, donne in stato di gravidanza e disabili, differenziato a seconda del numero dei componenti.