Arriva il primo volo diretto Europa-Australia senza scali

Nella storia dei voli, nel 1935, agli albori dei viaggi sopra il livello della terra, occorrevano ben dodici giorni e mezzo per completare la tratta da Brisbane in Australia a Londra, nel Regno Unito. Un tempo tutto sommato estremamente lungo e spossante sia per i piloti che per i passeggeri composto da 31 soste.

Dalla giornata di ieri invece, 24 marzo 2018, lungo la tratta Perth-Londra saranno sufficienti 17-18 ore circa per giungere alla destinazione dell’Australia, dall’altra parte del mondo.

La totalità della perdurata del viaggio dal Regno Unito all’Australia sarà effettuato senza più la necessità di scali in Asia, una tratta continua per un massimo di 18 ore di volo.

Nel lontano 1935 gli aerei disponevano di soli dodici posti a sedere nella totalità dell’assenza di comfort e hostess a bordo, mentre ad oggi la disponibilità del personale e degli accessori risulta estremamente equipaggiata.

Per quanto riguarda il servizio ristorante sono stati ideati alcuni menù dallo chef Neil Perry a base di pesce, al fine di poter garantire a livello nutrizionale un pasto leggero ed equilibrato che non interferisca con l’alta quota e le ore trascorse in aereo. Per mantenere un livello ottimale di idratazione dell’organismo, insieme ai piatti dello chef sono state studiate anche specifiche caratteristiche, coordinate da alcuni ricercatori dell’Università di Sydney.

Nel 1935 inoltre, il prezzo del biglietto in valuta odierna, corrispondeva ad una somma quasi inaccessibile per la maggior parte dei cittadini meno abbienti, circa 12.400 euro. Ad oggi invece il costo di un biglietto con tratta dal Regno Unito all’Australia parte da una cifra di 826 euro.

Nella giornata di ieri, all’incirca verso l’ora di pranzo, è decollato Perth, Australia, il primo volo senza scali diretto a Londra, percorrendo 14.500 chilometri in circa 18 ore.

Alan Joyce, amministratore delegato di Qantas, ha sottolineato l’evento come una delle portate storiche di maggior rilievo in campo aereo, riuscendo a collegare l’Australia all’Europa attraverso un volo diretto a limitazione delle ore di percorrenza e dello stress dovuti ai lunghi viaggi e agli scali.