Allerta Meteo su diverse regioni italiane

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per la giornata di oggi su diverse regioni del Centro-Nord italiano, prevedendo fenomeni a carattere temporalesco e possibili grandinate.

L’area depressionaria, incontrata già nel pomeriggio di ieri, di origine atlantica sta espandendo il suo raggio di azione successivamente ad una notte turbolenta appena trascorsa, raggiungendo nelle prossime ore le zone tirreniche centrali.

L’instabilità porterà al verificarsi di fenomeni temporaleschi intensi, mentre le temperature si trovano attualmente in calo rispetto all’elevata umidità registrata nei giorni scorsi. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa, reduce di un’allerta emessa anche nel corso della mattinata di ieri, ha esteso il grado di pericolo anche ad altre regioni fino a questa sera.

Le conseguenze dell’instabilità in corso potrebbero comportare diverse criticità idrogeologiche e idrauliche soprattutto sulle regioni di Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia, ma anche Toscana, Lazio ed Umbria, Emilia Romagna e Veneto.

I fenomeni instabili saranno accompagnati da grandinate, raffiche di vento, frequente attività elettrica. L’allerta arancione è prevista su gran parte della Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, diverse aree della Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, giallo per la Liguria.

Il grado di allerta arancione, il secondo più grave sulla scala da 1 a 4, si presenta particolarmente elevato, integrando al suo interno anche il grado di possibili “perdite di vite umane”.

All’interno del grado di allerta arancione rientrano possibili cadute massi in più punti del territorio; possibilità di attivazione, riattivazione, accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, in contesti geologici particolarmente critici; attivazioni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.

Danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati; danni alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per l’incolumità umana.