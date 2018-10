Allerta Meteo Rossa più violenta: rischio dalle 6 alle 18 di oggi

L’ondata del maltempo ha creato diversi disagi in diverse regioni della penisola italiana nel corso degli ultimi giorni. Tra le aree maggiormente colpite quelle del Nord, ma anche una frana avvenuta in Calabria dove a perdere la vita sono state quattro persone.

All’interno della città di Genova l’allerta arancione passerà alla gialla, per poi tornare arancione a partire dal primo pomeriggio. Il grado massimo di allerta prevederà un codice rosso dalle 06:00 alle 18:00 del pomeriggio in quasi tutte le città liguri, per passare all’allerta arancione dalle 18:00 alle 23:00.

A rendere pubblico il nuovo bollettino è stata la protezione civile regionale sulla scia del netto peggioramento al quale si è assistito nel corso della giornata di ieri. L’allerta meteo rossa rappresenta il grado maggiore di rischi legati alle condizioni climatiche dati dalle forti piogge, fenomeni temporaleschi interni, allagamenti, forti venti.

Resteranno chiuse le scuole, i parchi pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi. Un nuovo fronte temporalesco registrato nel corso della notte trascorsa era stato ampiamente previsto nel corso delle diverse previsioni meteorologiche.

I previsori dell’Arpal hanno così commentato l’evento temporalesco in atto: “Una perturbazione lunga tre giorni e’ atipica per la Liguria. L’ultimo caso e’ stato registrato nel 2009”. Secondo la protezione civile il maltempo sulla Liguria rappresenta un evento del tutto insolito per la regione.

All’interno delle aree di La Spezia sono stati evidenziati inoltre diversi allagamenti all’interno delle strade principali date dall’assenza di uno scolo per l’acqua e dall’alta percentuale di pioggia caduta sulla zona.

“Raccomandiamo la massima prudenza e invitiamo chi non ha stretta necessità di farlo a non muoversi. La giornata di domani sarà complessa, perché i bacini dei torrenti si sono alzati già molto” ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Sotto il grado di allerta rossa si raccomanda di non uscire di casa se non in caso di stretta necessità.