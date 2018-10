Allerta Meteo Rossa: lunedì scuole chiuse, il prefetto invita a non uscire

La situazione di maltempo abbattutasi sulla penisola, sopratutto nel versante settentrionale, sembra destinata a protrarsi anche per il corso dei prossimi giorni.

Forti piogge, foti venti e allagamenti hanno coinvolto soprattutto le regioni del Nord Italia, in particolar modo la Liguria dove l’allerta emessa dalla Protezione Civile è passata da arancione a rossa.

E’ stata convocata in Prefettura a Belluno l’Unità di crisi per il sistema di protezione civile provinciale al fine di monitorare lo stato in peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’allerta prosegue fino alla giornata di domani lunedì 29 ottobre.

Il prefetto ha ordinato la chiusura delle scuole consigliando ai cittadini di non uscire di casa se non sotto stretta necessità. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha esteso un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico.

Il Prefetto Francesco Esposito ha richiesto al sistema provinciale di protezione civile e ai Sindaci un costante monitoraggio sulle condizioni climatiche soprattutto nelle aree considerate maggiormente a rischio.

Il vortice del maltempo scaricherà la maggior parte della tensione in mare aperto, sotto un sensibile rinforzo dei venti e del moto ondoso. Oltre alle regioni a terra anche i mari saranno quindi colpiti dall’ondata del maltempo con piogge violente e venti elevati.

Le onde in mare potranno raggiungere altezze fino a 8 metri. Il maltempo potrebbe estendersi anche alla giornata di martedì lungo le aree tirreniche e venete, sui versanti adriatici. Le piogge potranno assumere un carattere di tempesta dimostrandosi particolarmente intense a tratti, accompagnati da temporali a intermittenza.

L’allerta rientrerà sotto le nuove previsioni meteorologiche e le previsioni della Protezione Civile. Al termine dell’ondata di temporali potrebbe tuttavia presentarsi un nuovo periodo di caldo, in rialzo delle temperature su gran parte della penisola.

A seconda delle diverse regioni si potrà consultare il portale web dei vari servizi meteorologici assumendo le dovute precauzioni per la propria incolumità.