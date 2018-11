Allerta Meteo: allarme rosso in Sicilia, arancione nel Lazio, sulle Dolomiti e per la piena del Po

Allerta Meteo: allarme rosso in Sicilia, arancione nel Lazio, sulle Dolomiti e...

Il protezione civile per il weekend ha previsto un’allarme rosso in Sicilia, arancione nel Lazio, sulle Dolomiti e per la piena del Po. Ancora critica la situazione delle regioni del Sud Italia nonostante un miglioramento delle condizioni climatiche nelle restanti regioni della penisola.

La nuova allerta comprenderà una situazione di instabilità estesa fino alla serata di oggi 3 novembre, sotto la possibilità di rovesci temporaleschi e frequente attività elettrica con forti raffiche di vento.

Allerta rossa sui bacini occidentali della Sicilia, comprese isole Egadi, Ustica e Pantelleria, allerta arancione su parte del territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio.