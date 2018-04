Allergie primaverili: un aiuto da alcune piante specifiche

Circa il 20% della popolazione italiana si ritrova alle prese con i classici disturbi da allergia a polline, classico del periodo primaverile. Proprio dal mondo delle piante potrebbe giungere in aiuto un rimedio del tutto efficace a contrasto dei classici sintomi.

La pianta Boswellia viene indicata soprattutto in presenza di dermatiti allergiche e allergie da graminacee e composite, come specificato anche da Fabio Firenzuoli, responsabile del Centro di riferimento per la fitoterapia della Regione Toscana e direttore del Centro di Medicina integrata della Aou Careggi-Università di Firenze, sotto intervista presso l’Adnkronos Salute.

Oltre alla Boswellia anche la Adhatoda vasica, entrambe piante di origine indiana, sembrerebbe contrastare efficacemente i sintomi delle allergie primaverili da pollini.

Le somministrazioni delle due piante devono avvenire sotto un dosaggio preciso tramite estratti secchi titolati, rivelandosi utili anche per le patologie delle bronchiti croniche per via della ricca presenza di oli essenziali.

Anche la pianta Ginkgo biloba risulta particolarmente indicata nei trattamenti allergici, attenuando in parte la maggior parte dei sintomi. Le allergie da polline e graminacee comportano generalmente un corredo sintomatico composto da naso che cola e congestione, prurito a livello del naso e della gola, dolore al viso, pressione in direzione del petto, diminuzione dell’odorato, frequenti starnuti, lacrimazione oculare eccessiva.

La maggior parte dei sintomi assomiglia al corredo tipico di un raffreddore, presentando però un’origine più complessa e fastidiosa. I pollini maggiormente responsabili delle allergie primaverili risultano essere: graminacee, parietaria, betullacee e ambrosia.

Le allergie da polline possono inoltre colpire i soggetti senza alcuna distinzione d’età, presentandosi generalmente sin dall’infanzia nella maggior parte dei casi. Con l’avanzare degli anni il corredo sintomatico potrebbe tuttavia migliorare spontaneamente senza il bisogno di ricorrere a particolari trattamenti.

Nei casi più seri occorre invece rivolgersi al proprio medico curante al fine di poter seguire una specifica terapia farmacologica appropriata a seconda della gravità dei disturbi, in particolar modo in correlazione all’asma.