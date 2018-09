Allegri, l’uomo dei record: manca solo la Champions

Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, attualmente impegnato con la squadra di serie A Juventus è stato etichettato come l’uomo dei record, ad un passo dall’entrata ufficiale nella storia calcistica nell’eventualità della vincita del quinto scudetto e della coppa.

All’interno del mondo italiano Massimiliano Allegri si è ritrovato a conquistare numerosissime vittorie, puntando odiernamente alla Champions League all’interno del panorama europeo, una coppa sfiorata per ben due volte e non ancora raggiunta.

Tra gli allenatori della serie A Massimiliano Allegri risulta quello forte della media più alta mai conquistata prima, fissata a 2.41 a gara, riuscendo a superare anche Antonio Conte.

Nella classifica odierna difatti Antonio Conte si presenta in seconda posizione alla classifica con 2.39 punti a gara, seguito da Capello (2.33 a gara) e Carcano (2.29 a gara).

La percentuale di vittorie della squadra di Allegri ha ottenuto la vetta del 75.5%, con una media gol realizzati a 2.05 a partita e 0.63 subiti. L’allenatore bianconero risulta in vetta alle classifiche anche prendendo ad esame tutte le gare ufficiali della Juventus.

Durante il corso della propria carriera come giocatore Massimiliano Allegri ha indossato le maglie del Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, tutti in serie A, approdando alla Juventus come allenatore nel 2014, successivamente all’esperienza professionale con il Milan dal 2010.

Individualmente Allegri è stato eletto Panchina d’oro di Prima Divisione (2008), tre volte Panchina d’oro (2009, 2015 e 2017), tre volte migliore allenatore AIC (2011, 2015 e 2016) e insignito del Premio Nazionale Enzo Bearzot (2015).

Per media punti europei l’allenatore bianconero si trova attualmente in seconda posizione, vedendo in testa Ernesto Valverde alla guida della squadra del Barcellona.

Nell’annata 2017-2018 Massimiliano Allegri ha guidato la propria squadra della Juventus al settimo scudetto consecutivo, decretando un record assoluto nella storia della Serie A, vittoria ottenuta giocando contro la squadra del Napoli.

Tale risultato ha permesso alla squadra della Juventus di superare definitivamente l’epoca del Quinquennio.