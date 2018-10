Allarme sul Tagliamento: il ponte si muove

E’ scattato l’allarme sul ponte Tagliamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le cause parlano di dissesto statico seppur tutte gli accertamenti e le analisi del caso si trovino ancora sotto gli accertamenti dei vigili del fuoco.

Due diverse squadre si sono protratte in direzione tra Latisana e San Michele al Tagliamento per verificare lo stato del ponte a seguito delle diverse segnalazioni evidenziate nei giorni scorsi.

Una delle chiamate al pronto intervento del 115 è stata fatta nella giornata di ieri, 9 ottobre, all’incirca verso le ore direttamente dalla Polizia locale di Latisana. Dalle segnalazioni è emerso uno stato di anomalia lungo il tratto del ponte che collega la Statale 14.

Il ponte sembrerebbe essersi mosso, oscillando, sotto la pericolosità di quanto avvenuto nella tragedia dello scorso 14 agosto sul viadotto autostradale del ponte Morandi dove hanno perso la vita 43 persone.

Sul luogo si sono ritrovati i Vigili del fuoco di Udine e il reparto di Venezia, insieme alle squadre formate da Latisana e Portogruaro, i vigili del fuoco di Venezia e Udine e due tecnici Anas al fine di valutare attentamente lo stato del ponte Tagliamento.

A segnalare lo strano movimento del ponte erano stati diversi passanti nel corso dei giorni scorsi, preoccupati dall’oscillazione dello stesso, cittadini ancora turbati dalla tragedia genovese che si sono immediatamente mobilitati per evidenziare le condizioni del tratto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Secondo le indiscrezioni il problema potrebbe derivare direttamente da un cedimento parziale del pilone centrale del ponte, ma per il momento nessuna decisione ufficiale sembra essere stata ancora presa.

Sul luogo delle verifiche sono intervenuti successivamente anche gli agenti del Distretto di Polizia locale Veneto est, stabilendo l’assenza di eventuali rischi immediati di un cedimento della struttura per la sicurezza degli automobilisti. Le verifiche si sono protratte per un totale di cinque ore impiegando squadre a terra e squadre in mare.