Allarme maltempo Sicilia: almeno 10 morti

A seguito dell’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la regione del Veneto anche la Sicilia si è ritrovata a fare i conti con una stima catastrofica dei danni subiti.

Nel palermitano si contano almeno 10 morti e 2 dispersi. Nove persone sono affogate all’interno di una villa sommersa dall’acqua in seguito all’esondazione di due fiumi del Milicia a Casteldaccia.

Ad Agrigento si contano 50 famiglie evacuate per l’esondazione dell’Akragas. Il ministro degli Interni Matteo Salvini si recherà quest’oggi nelle città di Belluno e Venezia, mentre il grado d’allerta arancione per questa domenica è previsto in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Sardegna.