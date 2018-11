Allarme Coldiretti: olio d’oliva e parmigiano non salutari

L’olio d’oliva il parmigiano sono stati indicati come ‘non salutari’ secondo le indicazioni della Coldiretti di alcuni paesi. L’allarme Coldiretti ha evidenziato la presenza di: “bollini allarmistici o tasse utilizzati dal Sudamerica all’Europa, che sostengono modelli alimentari sbagliati e dissuadono dal consumo di alimenti come olio extravergine, Parmigiano Reggiano o prosciutto di Parma che rischiano di essere ingiustamente diffamati”.

Sotto mira sono finiti i paesi di Brasile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal, Sudafrica e Thailandia. Per la Coldiretti il rischio è quello: “che vengano promossi in tutto il mondo sistemi di informazione visiva come quello adottato in Cile dove si è iniziato a marchiare con il bollino nero, sconsigliandone l’acquisto, prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi facendo crollare le esportazioni del made in Italy agroalimentare (-12% nei primi sette mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”.