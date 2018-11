Alessandro Cecchi Paone, Biografia del Giornalista e Presentatore Televisivo

Alessandro Cecchi Paone nasce il 16 settembre 1961 a Roma, inseguendo successivamente una carriera professionale in qualità di giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico e accademico italiano.

Alessandro Cecchi Paone viene ricordato soprattutto per il suo impegno in campo della divulgazione scientifica e culturale. In età adolescenziale Alessandro Cecchi Paone consegue la maturità classica, laureandosi in Scienze Politiche con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Cecchi Paone ha vissuto in seguito in Spagna dove si è sposato arrivando al divorzio sette anni successivamente alle nozze. Nel 1985 Alessandro Cecchi Paone ritorna in Italia trasferendosi a Milano, insegnando marketing della comunicazione culturale alla Bocconi, compresa l’Università Ca’ Foscari a Venezia. Cecchi Paone diventa docente della i teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno.

In seguito Cecchi Paone lavora come docente di Scrittura per la produzione documentaristica presso la facoltà di scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, insegnando Documentazione scientifica all’Università degli Studi dell’Insubria di Como, docente presso la facoltà di Scienze della Comunicazione e testimonial dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Alessandro Cecchi Paone viene premiato in qualità di giornalista e divulgatore scientifico nel corso dell’undicesima edizione del “Grand Prix Corallo Città di Alghero”, dichiarandosi successivamente un affiliato al Grande Oriente d’Italia, principale obbedienza della massoneria italiana. Per diversi anni Cecchi Paone è stato inoltre il consigliere nazionale del WWF.

L’esordio televisivo di Alessandro Cecchi Paone avviene nel 1977 su Rai Uno all’interno di un telegiornale per ragazzi, mentre nel 1983 vince il concorso Un volto nuovo per gli anni 80. Nel 1985 ottiene il ruolo di co-conduttore con Paola Giovetti della trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali, Mister O, su Rai 1. Nel 1986 affianca Loretta Goggi nel programma Il bello della diretta, arrivando alla conduzione del TG2 nel 1991.

Nel 1993 Alessandro conduce con Paola Perego il programma di fine settimana Mattina 2, su Rai 2, mentre nel 1996 passa sulle reti Mediaset presentando il programma Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse. Successivamente conduce ‘ Appuntamento con la storia e La macchina del tempo’, protestando contro il Grande Fratello nel corso di un’edizione del Telegatto.

Dal 2001 al 2005 rimane alla guida del canale satellitare MT Channel, mentre dal 2005 al 2006 diventa autore e conduttore del programma Alessandro, Le grandi conquiste dell’economia. Nello stesso anno conduce Open space, insegnando Scrittura per la produzione documentaristica presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nel 2007 conduce su Italia 1 il quiz-show Azzardo, successivamente conduce anche Klima News, prendendo parte alla quinta edizione de “L’isola dei famosi”. Nel 2008 Cecchi Paone lascia Mediaset per tornare in Rai alla guida del programma Scommettiamo che…?, tornando ancora a Mediaset nel 2009. Nel 2011 Cecchi Paone lavora come inviato al programma di Italia 1, Mistero.

Nel 2012 rientra all’interno della nona edizione de L’isola dei famosi, conducendo successivamente Time House – Il tempo della scienza su TGcom24 e “A reti unificate”. Nel 2015 partecipa al Quiz “Caduta Libera”, mentre l’anno dopo conduce l’edizione serale del TG4 7.

Nel 2018 Alessandro Cecchi Paone entra all’interno della terza edizione del Grande Fratello Vip, facendo coimng out nel corso degli anni precedenti.