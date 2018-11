Alessandro Borghese, Biografia, Programmi Tv e Vita Privata dello Chef

Alessandro Borghese nasce a San Francisco il 19 novembre del 1976, primogenito dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese. Alessandro Borghese risulta odiernamente uno degli chef più amati d’Italia grazie al suo ruolo professionale non soltanto di cuoco esperto, ma anche di presentatore.

A livello scolastico Alessandro Borghese si forma quasi completamente presso la St. George’s English School di Roma, all’interno della quale conquista il soprannome di ‘Baba’, scegliendo di diplomarsi in seguito presso l’American Overseas School of Rome. Al termine del percorso scolastico Alessandro Borghese decide di avviarsi al mondo del lavoro salpando come cuoco sulle navi da crociera, sopravvivendo persino ad un naufragio a bordo di una zattera nell’oceano.

Tornato dagli impieghi professionali a bordo delle navi da crociera Alessandro Borghese lavora anche all’esterno in diverse città quali Londra, San Francisco e Parigi. In Francia lo chef Borghese segue anche alcuni stage di perfezionamento, decidendo in seguito di ritornare in Italia e dedicarsi al corso di sommelier.

Terminata anche quest’ultima specializzazione Alessandro Borghese riparte alla volta di New York, per poi lavorare presso diversi ristoranti tra Roma e Milano. A questo punto Alessandro Borghese, dall’alto dell’esperienza maturata, decide di fondare la società ‘AB Il lusso della semplicità’, dedicata al banqueting e al catering per grandi eventi.

Nel 2009 Alessandro Borghese convola a nozze con la fidanzata Wilma Oliverio, diventando padre di due bambine, Arizona e Alexandra. A livello televisivo Alessandro Borghese si avvia alle programmazioni culinarie nel 2004 grazie alla società Magnolia all’interno del programma in onda su Sky, ‘Cortesie per gli ospiti’ che lo consacra al successo mediatico.

Successivamente alla programmazione su Sky lo chef Borghese partecipa anche ad altre conduzioni televisive in format quali ‘ L’ost, Chef a domicilio e Cuoco gentiluomo’. Troviamo Alessandro Borghese anche alla conduzione del programma ‘Chef per un giorno’, in onda su Real Time e su LA7, al fianco di Fiammetta Fadda e Leonardo Romanelli.

In seguito Alessandro Borghese viene scelto per la programmazione su Real Time, ‘Fuori menù’ nel 2009, pubblicando il suo primo libro il 22 ottobre dal titolo ‘L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo’, in vendita in tutte le librerie.

Nel 2010 Alessandro Borghese conduce su LA7d il programma ‘Cuochi e fiamme’, sostituito successivamente dallo chef Simone Rugiati. Nel 2011 Alessandro Borghese va in onda ogni giorno su Real Time con il programma ‘Cucina con Ale’. Nel 2012 da chef passa ad una breve carriera in qualità di attore comico in un episodio della sitcom televisiva Camera Café.

Nello stesso anno Alessandro Borghese ritorna su Sky dove debutta all’interno del programma ‘Ale contro tutti’. Nel 2014 lo chef viene scelto nel ruolo di giudice insieme ai colleghi Lidia Bastianich e Bruno Barbieri in ‘Junior MasterChef Italia’. Nel 2015 Alessandro Borghese ritorna alla conduzione di un programma tutto suo su Sky intitolato ‘Alessandro Borghese – 4 ristoranti’.

Nel 2017 lo chef conduce anche il programma ‘Cuochi d’Italia’ su TV8, attualmente ancora in programmazione. Nel 2018 lo chef conduce le nuove puntate di ‘4 Ristoranti’, comparendo all’interno di una puntata del gioco serale di ‘Guess My Age’ condotto da Enrico Papi nei panni del concorrente-aiuto vip.