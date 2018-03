Alessandra Cantini, ex Forza Italia, contro Asia Argento: “La donna sa cosa vuol dire sfruttare il proprio corpo, non è abusata”

Di recente sono emerse online alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice Alessandra Cantini, ex candidata nelle liste di Forza Italia in Toscana, contro la collega Asia Argento all’interno dello scandalo sulle molestie che ha coinvolto direttamente il produttore di Hollywood Weinstein.

Alessandra Cantini ha utilizzato parole dure soprattutto nei confronti di Asia Argento, ma anche nei riguardi delle donne che si sono riunite insieme ad anni di distanza dagli avvenimenti delle molestie subite, portandosi chiaramente dalla parte degli uomini in questa diatriba delicata.

Secondo la stessa Cantini, tra Asia Argento e Weinstein, il personaggio sostenuto dovrebbe rimanere il produttore, attualmente sotto indagine e accuse, reo della perdita del proprio impiego professionale e del divorzio presentato dalla moglie.

“La donna sa cosa vuol dire sfruttare il proprio corpo, non è abusata. Sa esattamente dove è, altrimenti va via” ha voluto specificare Alessandra Cantini riferendosi chiaramente ad Asia Argento, ma anche al resto delle donne appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno deciso di recente di rivelare le proprie esperienze passate di abusi.

Gli attacchi di Alessandra cantini rivolti alle moderne femministe non hanno risparmiato nessuno, etichettandole come delle “prostitute” capaci dapprima di approfittare del momento per elevare la propria carriera e in seguito di fare retromarcia denunciando l’uomo con il quale erano giunte a compromessi del tutto consenzienti.

All’interno di questa vicenda sono stati in molti ad attaccare Asia Argento, compreso Vittorio Feltri responsabile del quotidiano Libero, aprendo una diatriba che appare infinita odiernamente.

Alessandra Cantini ha infine affermato come gli uomini di oggi siano stati messi a “repentaglio” dalle moderne femministe attiviste, consapevoli dell’utilizzo del loro stesso fascino al fine di giungere a ricoprire ruoli professionali elevati.

In seguito alle pesanti affermazioni da parte dell’attrice si attendono ulteriori risposte da Asia Argento, la quale ha più volte sottolineato d’aver trovato all’interno del nostro paese un sistema strutturale basato sulla crocifissione delle vittime e non dei carnefici, una situazione del tutto differente invece nei paesi esteri.