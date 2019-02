Alec Baldwin, Biografia e Filmografia dell’Attore

Alec Baldwin, Alexander Rae Baldwin III, nasce ad Amityville il 3 aprile del 1958, conosciuto odiernamente come un attore e comico statunitense di grande successo. Primo di quattro figli Alec Baldwin si avvicina al mondo della recitazione fin fa piccolo, prendendo parte alla sola età di 9 anni ad un film amatoriale Frankenstein.

Prima di raggiungere il successo Alec Baldwin lavora come autista, cameriere e venditore di magliette, mentre anche il resto dei tre fratelli Daniel, William e Stephen decide di dedicarsi al mondo della recitazione. Nel 1979 Alec Baldwin entra all’interno della prestigiosa Academy Studios, mentre nel 1986 debutta nel film televisivo La divisa strappata, portandolo al cinema l’anno seguente con il film Forever Lulu.

Nel 1988 prende parte al film Beetlejuice – Spiritello porcello, Talk Radio, Una donna in carriera e Una vedova allegra… ma non troppo. Nel 1989 viene scelto per il ruolo di uno psicopatico all’interno del film Miami Blues, ottenendo una parte minore nel film Caccia a Ottobre Rosso nel 1990, nel film Alice. Nel 1991 Alec Baldwin lavora al film Bella, bionda… e dice sempre sì dove incontra la sua prima moglie l’attrice Kim Basinger.







Nel 1992 Alec Baldwin lavora al film Americani, passando a Malice – Il sospetto l’anno seguente e Getaway nel 1994. Nel 1996 l’attore lavora al film Il giurato, L’urlo dell’odio del 1997, in Codice Mercury nel 1998. Nel 2002 Alec Baldwin ottiene il ruolo da protagonista del film Hollywood, Vermont, divorziando dalla prima moglie nello stesso anno. Negli anni successivi Alec Baldwin prende parte ai film i Il gatto… e il cappello matto (2003) di Bo Welch, The Aviator (2004) di Martin Scorsese, Elizabethtown (2005) con Orlando Bloom e Kirsten Dunst, Dick & Jane – Operazione furto (2005) con Jim Carrey, The Departed – Il bene e il male (2006) di Scorsese e The Good Shepherd – L’ombra del potere, È complicato.

Dal 2006 al 2013 Alec Baldwin interpreta il ruolo di Jack Donaghy nella serie TV 30 Rock, prendendo parte anche a Hich, Rock of Ages, To Rome with Love, AmeriQua e Le 5 leggende, al film Still Alice, interpretando Donald Trump per il programma Saturday Night Live, tra i doppiatori del cartone animato Baby Boss. Dal matrimonio con Kim Basinger l’attore ha avuto una figlia, sposando nel 2012 la sua insegnante di ginnastica, Hilaria Lynn Thomas, dalla quale ha avuto un’altra figlia e tre figli maschi.