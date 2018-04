Airc e Jux Tap: raccolta fondi in favore dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro a ritmo di musica

Airc e Jux Tap: raccolta fondi in favore dell’associazione italiana per la...

L’Airc di Genova, associazione italiana per la raccolta fondi in favore della ricerca sul cancro, sarà presente all’interno della serata prevista per martedì 24 aprile a scopo benefico presso la sede della discoteca Jux Tap a Sarzana, nella provincia spezzina.

Sulla scia dell’Aperishow di ogni domenica sera, la promozione benefica dell’evento a ridosso della festività del 25 aprile, prevederà la consegna di un assegno in favore dell’associazione Airc ligure di Genova, unito alla presenza di alcuni esponenti di rilievo per la raccolta fondi in favore delle ricerche per il cancro relative al 2019 per l’erogazione di una borsa di studio biennale disposta per un giovane ricercatore che svolgerà il proprio lavoro di ricerca all’interno della sede della regione Liguria.

Nello specifico l’Airc di Genova punta al raggiungimento complessivo di 50 mila euro, un obiettivo ad oggi concretizzato nella somma di 24.796,57 euro raggiunti grazie agli eventi in corso promossi attraverso le regate della Falchette e le sedi a “terra”.

La barca Falchette, nata a marzo del 2017 e improntata sulla femminilità, capitanata dalla grande navigatrice Lucia Pozzo, riporta i colori del logo Airc giallo e azzurro. Ad ogni manifestazione ed evento promosso dalla regione Liguria si trovano presenti i gazebo dedicati all’associazione per la raccolta dei fondi contro il cancro al fine di poter continuare a sostenere il progetto per una corretta diffusione delle informazioni sui risultati e sulle prospettive di cura.

Il lavoro promosso dall’Airc prevede inoltre una sensibilizzazione a riguardo dell’importanza dell’alimentazione e dello sport come forme preventive contro l’insorgenza delle patologie cancerogene, promuovendo il tutto grazie all’intervento di testimonianze dirette e approfondimenti redazionali.

La serata del 24 aprile sarà organizzata da e20 pubbliche relazioni sotto il coordinamento di Mirco Alfonsetti e Radio Nostalgia, spesso sede di numerosi ospiti del panorama dello spettacolo, con alla console la presenza dello showman Andrea Secci, dj Joe Mazzola e Luca Giorgi, oltre allo Special Guest Riccardo Cioni.

L’intero corso della serata sarà trasmesso in diretta su Radio Nostalgia sino alle ore 03:00 del mattino, per un buffet attivo dalle ore 20:30 alle 22:30 per un costo di ingresso fissato a 13 euro.

L’evento sarà supportato dalla collaborazione con le cantine Lvnae Bosoni viticoltori e la concessionaria Simcar S.r.l. del gruppo Fr Car di Roldano Fraboschi.

In assenza della prenotazione del tavolo si potrà accedere alla serata dalle ore 22:30 per un costo pari a 10 euro per gli uomini, ingresso omaggio per le donne.